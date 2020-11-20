Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ناصلكه بو ياز و گوزڭ آخرى قيشدر؛ اويله ده، گنجلك يازى و إختيارلق گوزينڭ آرقه‌سى قبر و برزخ قيشيدر. Nurdan Katreler Nasıl ki bu yaz ve güzün âhiri kıştır; öyle de, gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Şuâlar, s. 222

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