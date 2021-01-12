Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شر اولمازسه، خير بيلينمز؛ ألم اولمازسه، لذّت آڭلاشيلماز؛ ظلمتسز ضيا، أهمّيتى اولماز؛ صوغوقله، حرارتڭ درجه‌لرى تحقّق ايدر. Nurdan Katreler Şer olmazsa, hayır bilinmez; elem olmazsa, lezzet anlaşılmaz; zulmetsiz ziya, ehemmiyeti olmaz; soğukla, hararetin dereceleri tahakkuk eder. Şuâlar, s. 204

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