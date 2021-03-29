Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أوّل آخر توصيه‌مز، تسانديڭزى محافظه؛ أنانيت، بنلك، رقابتدن تحفّظ و إعتدالِ دم و إحتياطدر. Nurdan Katreler Evvel âhir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyattır. Şuâlar, s. 278

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