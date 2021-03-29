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29 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Nurdan Katreler

29 Mart 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

أوّل آخر توصيه‌مز، تسانديڭزى محافظه؛ أنانيت، بنلك، رقابتدن تحفّظ و إعتدالِ دم و إحتياطدر.

Nurdan Katreler

Evvel âhir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyattır.

Şuâlar, s. 278

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