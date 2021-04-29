Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سز، بربريڭزه أڭ فداكار نسبى قارداشدن داها زياده قارداشسڭز. قارداش ايسه، قارداشنڭ قصورينى اورتر، اونوتور و عفو ايدر. Nurdan Katreler Siz, birbirinize en fedakâr nesebî kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Kardeş ise, kardeşinin kusurunu örter, unutur ve affeder. Şuâlar, s. 307

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