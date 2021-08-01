Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شيئڭ ايى طرفنه و گوزل جهتنه و فرح ويره‌جك وجهنه باقمق لازمدر. Nurdan Katreler Her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek vechine bakmak lâzımdır. Şualar, s. 440

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