Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون أسباب سلسله‌لرى اوڭا طايانييور و قدرتنه إستناد ايدر و او قدرتنڭ تصرّفاتنه برر پرده‌درلر. Nurdan Katreler Bütün esbab silsileleri Ona dayanıyor ve kudretine istinad eder ve o kudretinin tasarrufatına birer perdedirler. Şualar, s. 528

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