Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دارِ آخرتده‌كى حياتِ باقيه‌يه اينانميان بر إنسان، كندينى دنياده دخى كفردن نشئت ايدن بر معنوى جهنّمه آتار، دائما عذاب چكر. Nurdan Katreler Dâr-ı ahiretteki hayat-ı bâkiyeye inanmayan bir insan, kendini dünyada dahi küfürden neş’et eden bir manevî Cehenneme atar, daima azap çeker. Şuâlar, s. 533

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