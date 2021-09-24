Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتده‌كى بتون جمال و كمال و گوزللكلر، او سرمدى حُسندن گلير و اوڭا إنتسابله گوزللشير، قيمتى يوكسلير. Nurdan Katreler Kâinattaki bütün cemal ve kemal ve güzellikler, o sermedî hüsünden gelir ve ona intisabla güzelleşir, kıymeti yükselir. Şuâlar, s. 560

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