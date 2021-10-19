Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قديرِ مطلقڭ قدرتنه نسبةً، ييلديزلر ذرّه‌لر گبى و حشر بر بهار مِثللو و حشرده بتون إنسانلرى ديريلتمه‌سى بر نفسڭ إحياسى درجه‌سنده قولايدر. Nurdan Katreler Kadîr-i Mutlak’ın kudretine nisbeten, yıldızlar zerreler gibi ve haşir bir bahar misillü ve haşirde bütün insanları diriltmesi bir nefsin ihyası derecesinde kolaydır. Şuâlar, s. 573

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