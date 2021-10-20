Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ذرّه‌يى ايجاد ايدن، ييلديزڭ ايجادندن عاجز قالاماز. و لسان گبى بر عضوى خلق ايدن، ألبته إنسانى قولايجه خلق ايدر. Nurdan Katreler Zerreyi icad eden, yıldızın icadından âciz kalamaz. Ve lisan gibi bir uzvu halk eden, elbette insanı kolayca halk eder. Şuâlar, s. 575

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