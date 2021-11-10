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10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Nurdan Katreler

10 Kasım 2021, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

رسالة النور سائر تأليفات گبى علوم و فنوندن و باشقه كتابلردن آلينمامش. قرآندن باشقه مأخذى يوق، قرآندن باشقه استادى يوق.

Nurdan Katreler

Risaletü’n-Nur sair telifat gibi ulûm ve fünundan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur’ân’dan başka me’hazı yok, Kur’ân’dan başka üstadı yok.

Şuâlar, s. 612

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