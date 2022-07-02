Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اللّٰهه عبد اولانه هر شى مسخّردر، اولميانه هر شى دشمندر. Nurdan Katreler Allah’a abd olana her şey musahhardır, olmayana her şey düşmandır. Mesnevî-i Nuriye, s. 115

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