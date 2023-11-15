Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ذلّتى اولان، هركسه قارشى كنديسنى ذليل گوسترر؛ بو ايسه، ريادر. ريا ايسه مداهنه‌در. مداهنه دخى كذبدر. Nurdan Katreler Zilleti olan, herkese karşı kendisini zelil gösterir; bu ise, riyadır. Riya ise müdahenedir. Müdahene dahi kizbdir. İşaratü'l-İcaz, s. 125

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