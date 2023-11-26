Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مصيبتزده اولان بر آدم، أوّل و آخر اللّٰهڭ مرحمتنهإلتجا ايتمكله متسلّى اولور. Nurdan Katreler Musibetzede olan bir adam, evvel ve âhir Allah’ın merhametine iltica etmekle müteselli olur. İşaratü'l-İcaz, s. 158

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