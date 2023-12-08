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8 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Nurdan Katreler

08 Aralık 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

عبادت، فكرلرى صانعِ حكيمه چويرتديرمك ايچوندر. عبدڭ صانعِ حكيمه اولان توجّهى، إطاعت و إنقيادينى إنتاج ايدر.

Nurdan Katreler

İbadet, fikirleri Sâni-i Hakîm’e çevirttirmek içindir. Abdin Sâni-i Hakîm’e olan teveccühü, itaat ve inkıyadını intâc eder.

İşaratü'l-İcaz, s. 166

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