Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عبادت، فكرلرى صانعِ حكيمه چويرتديرمك ايچوندر. عبدڭ صانعِ حكيمه اولان توجّهى، إطاعت و إنقيادينى إنتاج ايدر. Nurdan Katreler İbadet, fikirleri Sâni-i Hakîm’e çevirttirmek içindir. Abdin Sâni-i Hakîm’e olan teveccühü, itaat ve inkıyadını intâc eder. İşaratü'l-İcaz, s. 166

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