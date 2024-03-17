Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر امورِ خسيسه‌يه قدرتڭ ظاهرًا مباشرتى گورونمه‌مك ايچون أسبابِ ظاهره وضع ايديلمشدر. Nurdan Katreler Umûr-u hasîseye Kudretin zâhiren mübaşereti görünmemek için esbab-ı zâhire vaz’ edilmiştir. İşaratü'l-İcaz, s. 268

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