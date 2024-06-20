Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر معده‌نڭ إداره‌سنى ياپامديغڭ حالده؛ ناصل گوز و قولاق گبى دائرهِٔ إختيار و شعورڭ خارجنده إداره ايسته‌ين شيلره مالك اولابيليرسڭ؟ Nurdan Katreler Bir midenin idaresini yapamadığın halde; nasıl göz ve kulak gibi daire-i ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere mâlik olabilirsin? Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 371

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