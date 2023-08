İlgim ve etki alanlarımız

Toplum hayatına baktığımızda her insanın ilgi alanları ve etki alanları vardır. İlgi alanlarımız daha çok kontrolümüz dışında kalan şeylerdir.

Etki alanımız ise tercihlerimiz, kendimizi geliştirmek üzere yaptıklarımız olarak özetleyebiliriz. Stephen Covey’e göre, proaktif insanlar etki alanına odaklanırken, reaktif insanlar ise ilgi alanına odaklanmayı seçiyorlar.

Kitabında Covey bu konuyu şöyle özetlemiş: “Proaktif insanlar, çabalarına odak noktası olarak Etki Alanı’nı seçerler. Bir şeyler yapabilecekleri işlerin üzerinde çalışırlar. Enerjilerinin doğası pozitif, genişletici ve büyütücü olduğundan, Etki Alanları’nın da büyümesine yol açar. Diğer yandan reaktif insanlar, çabalarına odak noktası olarak İlgi Alanı’nı seçerler. Başkalarının zayıflıklarına, çevredeki sorunlara ve denetleyemedikleri şartlara odaklanırlar. Odaklandıkları nokta suçlayıcı davranışlara, reaktif bir dile ve gitgide artan bir mağduriyet duygusuna neden olur. O odaktan yayılan negatif enerji, bir şeyler yapabilecekleri alanların ihmaliyle birleştiğinde, Etki Alanları küçülür.”

Üstad Said Nursi ise insanlarda olan bu ilgi-etki alanları konusuna farklı açıdan bakıyor. Meyve Risalesi Dördüncü Mesele’de; “Birbiri içinde mütedâhil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut tâ zihayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat, ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasip vazifeler bulunabilir.”

Buradan anladığımız, insanın ilgi ve etki alanları içeriden dışarı doğru sıralanırsa, kalp ve mide, ceset, hane (ev), mahalle, şehir, vatan, memleket, küre-i arz, nev-i beşer(insanlık), zihayat (canlılar) ve dünya olarak düşünülmeli.

Bu sıralamaya bakıldığında, her insan bütün bu sayılan dairelere ilgi duyabilir. Ama her ilgi duyduğu dairedeki etkisi de ayrı ayrıdır. Bazı ilgi duyduğu dairelerde etkisi çok az olmasına rağmen onunla ilgilenir ama bu boşa kürek çekmek olur o kişi için.

Onun için insan bilmeli ki, en küçük dairede, meselâ kalbinde en büyük ve önemli bir vazifesi vardır ve orada etkisi kuvvetlidir. Yani kalbinde imanını yerleştirmek ve onu son nefesine kadar sürdürmek elinde ve etki dairesindedir.