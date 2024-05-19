Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk ümidini son haftaya taşıdı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

İlk yarı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Fred'in pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı alan Szymanski, uzaktan şansını denedi ancak top yandan auta çıktı.

21. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Torreira, Djiku'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.

35. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Hakim Ziyech kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ters kanattan atağa katılan Fred'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira, savunmanın arkasına sarkan Mertens'e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşu zayıf kalınca meşin yuvarlağı Livakovic kontrol etti.

71. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Szymanski kale sahası içine ortaladı. Muslera'nın boşa çıktığı top arka direkteki Köhn'e çarptı. Meşin yuvarlak boş durumdaki Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.

90+6. dakikada Szymanski'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan King, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Torreira son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı yenerek puan farkını 3'e düşürdü

Bu galibiyetle puanını 96'ya yükselten sarı-lacivertliler, son hafta öncesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Çağlar üst üste 2. maçında da fileleri sarstı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Galatasaray'a karşı takımını öne geçiren gole imza attı.

Müsabakanın 71. dakikasında ağları sarsan Çağlar, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk Galatasaray derbisinde gol sevinci yaşadı.

Ligde geçtiğimiz hafta Kayserispor filelerini de sarsan Çağlar, üst üste 2 maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Derbide kırmızı kart görenler kervanına Djiku da katıldı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmalarda kırmızı kart gören oyuncular arasına Alexander Djiku da katıldı.

İki takımın daha önce 49'u Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 61 randevusunda hakemler toplam 45 kırmızı kart göstermişti.

Rekabetteki son 61 maçta sarı-lacivertli futbolcular 24, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

İki takım arasında oynanan 62. müsabakada Fenerbahçe'de Alexander Djiku da kırmızı kart görenler arasına katıldı.

Batshuayi cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, cezalı duruma düştü.

Maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Batshuayi, müsabakanın 34. dakikasında sarı kart gördü.

30 yaşındaki golcü oyuncu, ligin son müsabakasında yer alamayacak.

Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, şampiyonluğu ilan etme şansını kullanamadı

Bu sonuçla Galatasaray 99 puanda kaldı. Haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, sahasında şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı.

Derbi gergin başladı, gergin bitti

Karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik maç içinde de devam etti.

Müsabakanın 12. dakikasında kullanılan taç atışı sırasında Fenerbahçeli Alexander Djiku'nun müdahalesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira yerde kaldı.

Pozisyonda hakem Arda Kardeşler, Djiku'ya sarı kart gördü. Sonrasında yaşanan tartışmada iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı. Bu gerginliğin ardından Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'den ise Bright Osayi-Samuel sarı kartla cezalandırıldı.

Maç boyunca sık sık sahaya yabancı madde atılmasından dolayı duran toplar gecikmeli olarak kullanıldı. Derbinin bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı. Bu sırada hem tribün önünde hem de saha içinde geniş güvenlik önlemi alan polis güçleri, bir sorun yaşanmasına izin vermedi.

Ziyech, Konyaspor maçında yok

Galatasaray'da Hakim Ziyech, son hafta öncesi cezalı durumuna düştü.

Ligde Fenerbahçe maçına kadar forma giydiği 17 müsabakada 3 kez sarı kart gören Ziyech, derbi öncesinde sınırdaki 7 oyuncudan biri konumundaydı. Karşılaşmanın 59. dakikasında hakem Arda Kardeşler'in sarı kart gösterdiği Faslı yıldız, cezalı duruma düştü.

Ziyech, ligin son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Barış Alper, sol açık başladı sağ bek bitirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sol açıkta görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz'ı maçın devamında sol bek ve sağ beke çekti.

Bu sezon Okan Buruk'un jokerlerinden olan ve birçok mevkide iyi performans sergileyen Barış Alper, derbinin 73. dakikasında Derrick Köhn'ün oyundan alınmasıyla sol beke geçti.

Barış Alper Yılmaz, 80. dakikada ise sağ beke geçerken orta sahaya giren Berkan Kutlu sol bekte, maça sağ bek başlayan Kaan Ayhan ise stoperde göreve devam etti.

Süper Lig'de 24 maç sonra yenildi

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 24 maçın ardından mağlup oldu.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'ın serisi Fenerbahçe derbisiyle sona erdi.

Ligde 17 maçlık galibiyet serisi sonlandı

Süper Lig'de son 17 maçını kazanan Galatasaray'ın tarihi serisi de bitti.

Ligde son puan kaybını 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında (1-1) yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 17 maçı kazanarak lig rekorunu kırdı.

Şampiyonluk hedefiyle çıktığı derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın galibiyet serisi noktalandı.

Bu sezon sahasında ilk kez puan kaydetti

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda ilk kez puan kaybı yaşadı.

RAMS Park'ta oynadığı ilk 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe mağlubiyetiyle sahasındaki son maçta bu serisini sürdüremedi.

Derbi mağlubiyetiyle sarı-kırmızılı ekibin iç sahadaki 35 maçlık yenilmezlik serisi de bitmiş oldu. İç sahada son yenilgisini geçen sezonun ilk haftasında Giresunspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 35 müsabakada son 21'i üst üste olmak üzere 33 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, bu süreçte ilk kez taraftarı önündeki bir maçı gol atamadan tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, kadrosunda zorunlu 2 değişiklik yaptı

Deneyimli teknik adam, RAMS Park'ta oynanan müsabakada sarı kart cezalısı Rodrigo Becao ile sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'den faydalanamadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise ilk 11'de Bright Osayi-Samuel ile Mert Hakan Yandaş'ı görevlendirdi.

Galatasaray karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Defansın önünde Kayserispor maçında olduğu gibi yine Alexander Djiku görev yaparken, orta alanda Mert Hakan Yandaş, Fred ve Dusan Tadic forma giydi. Santrfor bölgesinde Michy Batshuayi gol ararken, ona desteği Sebastian Szymanski verdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Efekan Karayazı, Zeki Dursun, Joshua King, Edin Dzeko ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

Üçüncü Türk tercihi Mert Hakan

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, üçüncü Türk oyuncu tercihini Mert Hakan Yandaş'tan yana kullandı.

İrfan Can Kahveci ile İsmail Yüksek'in sakatlıkları nedeniyle karşılaşma öncesinde teknik heyetin 3. Türk oyuncu olarak kimi seçeceği merak konusu olmuştu.

İsmail Kartal, alternatifleri arasında Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de tercih etti.

Oosterwolde yine stoperde

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, ligin ilk yarısındaki derbide olduğu gibi yine Galatasaray karşısında stoperde forma giydi.

Ligin ilk yarısında savunmadaki eksiklik nedeniyle bu bölgede görevlendirilen 23 yaşındaki oyuncu, Becao'nun kart cezası, Djiku'nun da ön bölgede oynamak zorunda kalması sebebiyle maça stoper bölgesinde başladı.

6 eksik

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Rade Krunic ve Cengiz Ünder önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Park'ta takımlarını yalnız bırakmadı.

Öğlen saatlerinde Ülker Stadı'nda bir araya gelen 2400 sarı-lacivertli taraftar, güvenlik güçleri eşliğinde 30+2 otobüsle stada ulaştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Abdülkerim Bardakcı'nın yerine şans bulan Davinson Sanchez, ligde 8 maç sonra ilk 11'de forma giydi

Ligde 37. haftaya en yakın rakibi sarı-lacivertlilerin 6 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'a şampiyonluk hedefiyle çıktı.

Galatasaray, derbide Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile mücadele etti.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Carlos Vinicius yer aldı.

Tecrübeli teknik adam Okan Buruk, ligin 36. haftasında deplasmanda son dakika golüyle 3-2 kazandığı VavaCars Fatih Karagümrük maçına çıkardığı ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Buruk, stoper tandemindeki Abdülkerim'i yedeğe çekerken yerine Sanchez'i görevlendirdi.

Sanchez, 8 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 8 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başından İngiltere'nin Tottenham takımından kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, 28. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından formasını Nelsson'a kaptırdı.

Sonrasındaki 3 lig maçında süre alamayan 27 yaşındaki stoper, son 5 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu.

Bakanlar derbiyi tribünden izledi

Karşılaşmayı protokol tribününden üç bakan takip etti.

RAMS Park'ta yapılan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da tribünden seyretti.

Taraftarlardan büyük koreografi

Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi hazırladı.

İki bölüm halinde gerçekleştirilen koreografide doğu tribününe kartonlarla "Mayıslar Bizimdir" yazıldı. Ayrıca kadroda yer alan futbolcuların forma numaraları yer aldı.

Kuzey tribünündeki üç boyutlu koreografide ise şampiyonluk vurgusu yapıldı. Fenerbahçe'nin 10 sezonluk şampiyonluk hasretine atıfta bulunulan şovda, "Yaz tahtaya bir daha" yazısı açıldı. Taraftarlar içinden çıkan büyük görselde teknik direktör Okan Buruk, ders tahtası önünde resmedildi. Tahtada "Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk" yazısı altında geçen sezon alınan Süper Lig şampiyonluğu ve bu sezon kazanılan Turkcell Süper Kupa'ya yer verildi.

Fenerbahçeli bazı futbolcuların resmi altında, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" yazısıyla gönderme yapıldı.

Ayrıca Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun da Fenerbahçeli futbolculara gülerken yer aldığı resmi de koreografiye eklendi.

Galatasaray'ı Florya personeli uğurladı

Sarı-kırmızılı ekibi bir puan alması halinde dahi şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmaya Florya Metin Oktay Tesisi çalışanları yolcu etti.

Galatasaray kafilesinin tesisten ayrıldığı sırada tesis çalışanları, sıra halinde tek tek futbolcularla tokalaşarak otobüse bindirdi. Tesis çıkışında coşkulu bir taraftar grubu da şampiyonluk ihtimalinin bulunduğu derbi öncesi takımlarına moral ve destek verdi.

Yabancı basın mensuplarından ilgi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışında kritik derbiye 23 yabancı basın mensubu akredite oldu.

Karşılaşma için ABD, İngiltere, Portekiz, İsrail, Avusturya, Tunus, Danimarka, Fransa, Azerbaycan, Almanya, Romanya, Arjantin ile Rusya'dan 23 muhabir, foto muhabir ve kameraman, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) aracılığıyla akreditasyon yaptırdı.

Derbi kapalı gişe

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğu kazanma ihtimali bulunan derbinin biletleri tamamen tükendi. Ev sahibi takım taraftarlarının tamamen doldurduğu tribünlerde, yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı da maçı izledi.