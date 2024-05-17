Anneler ve çocukları

Bu yıl ‘Anneler Günü’ 12 Mayıs’a denk geldi. Anneler gününde çocuklar annelerini hediyelerle sevindirir. Aslında burada önemli olan hatırlamadır. Ama senenin tek bir gününde değil her an hatırlanması gereken bir güzelliktir “Annelik”.

Anneler şefkat kahramanı olarak sayıldıklarından, her anne çocuğuna karşı şefkat konusunda örnek olan davranışlarda bulunurlar.

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Anne cennet kapılarının ortasındadır.” (İbn Hanbel, V, 198); “Cennet annelerin ayakları altındadır.” (Nesâî, Cihad, 6)

Oğul evden ayrıldığında, ona düşkün olan annesi armağan olarak iki yün kazak verir. Oğul eve yaptığı ilk ziyaretinde nezaket gereği bu kazaklardan birini giyip gelir.

Annesi onu kapıda karşılar. Uzun ve endişeli bakışlarla oğlunu süzer: “Ne oldu?” der,”öteki kazağını beğenmedin mi?”

Annelik duygusunu görüyor musunuz?

Bir çocuğun annesi için yazdığı şu iki mısrayı bakar mısınız?

“Gölgende büyüdüm, kocaman bir adam oldum ama / Hala senin yanında küçücük bir çocuk gibi korunmaya muhtacım annem.”

Burada da annenin büyük şefkatinin oğlu tarafından fark edilme yönünü görüyoruz.

Bir başkası da şöyle diyor annesi için:

“Kimse benzemez sana annem…

Ne senin gibi bakabilirler bana

Ne de senin kadar sevebilirler beni…

Ne olur hiç gitme sen annem…”

Annesi vefat eden bir kız çocuğu ise şunu söylemiş:

“Şimdi benden çok uzaklarda

Başka bir diyarın meleğisin annem.

Üzülme sen hep kızının kalbindesin…”

Şu dizeleri de aktarmak istiyorum:

“Annem başa taç imiş/ Her derde ilaç imiş/ Bir evlat pir olsa da/ Anneye muhtaç imiş”

(Hüseyin Nail Kubalı)

Allah bütün bu duygular içinde hayatlarını imanla geçiren anneleri Cennetle mükâfatlandırsın, inşallah.