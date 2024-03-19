Üstad, Üstadı anlatıyor

Kendim, değil yalnız lâyık olmadığım o makamları, belki hakikî hayat-ı ebediyenin makamlarını dahi feda etmeye, risale-i nur’dan aldığım ders-i şefkat cihetiyle terk ederim. Halis bir hadim olarak, hakikat-i ihlâsla, her şeyin fevkinde hakaik-ı imaniyeyi on adama ders vermek, büyük bir kutbiyetle binler adamı irşat etmekten daha ehemmiyetli görüyorum. (E.L.142-143)
- “…benim gibi bir biçareyi...”(E.L.167)
- “...ehemmiyetsiz şahsıma…” (E.L.174)
- “…hem ahiretine ve ihlâsına zarar gelmemek için şiddetle teveccüh-i ammeden kaçan ve kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnüzanlarından ve medihlerinden çekinen, beğenmeyen bu bîçare Said..,” (E.L.380)
- “Benim gibi bir neferin, ağırlaşmış müşiriyet makamında ancak bir dümdarlık vazifesi var.” (Bediüzzaman Said Nursi – Kas. Lahikası)