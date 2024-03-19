Üstad, Üstadı anlatıyor

Kendim, değil yalnız lâyık olmadığım o makamları, belki hakikî hayat-ı ebediyenin makamlarını dahi feda etmeye, risale-i nur’dan aldığım ders-i şefkat cihetiyle terk ederim. Halis bir hadim olarak, hakikat-i ihlâsla, her şeyin fevkinde hakaik-ı imaniyeyi on adama ders vermek, büyük bir kutbiyetle binler adamı irşat etmekten daha ehemmiyetli görüyorum. (E.L.142-143)

- “…benim gibi bir biçareyi...”(E.L.167) - “...ehemmiyetsiz şahsıma…” (E.L.174) - “…hem ahiretine ve ihlâsına zarar gelmemek için şiddetle teveccüh-i ammeden kaçan ve kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnüzanlarından ve medihlerinden çekinen, beğenmeyen bu bîçare Said..,” (E.L.380) - “Benim gibi bir neferin, ağırlaşmış müşiriyet makamında ancak bir dümdarlık vazifesi var.” (Bediüzzaman Said Nursi – Kas. Lahikası)

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