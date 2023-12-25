"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Millî Şef ile Sovyet Rusya’nın son günü

M. Latif SALİHOĞLU
25 Aralık 2023, Pazartesi
Tarihin garip rastlantıları var. Onlardan biri de, 70 yıllık Sovyet Rusya’nın dağılarak son bulması ile 90 yaşındaki İsmet İnönü’nün ölümündeki rastlantıdır.

Millî Şef olarak da bilinen 1884 doğumlu İnönü, 1973 yılının 25 Aralık günü ölürken, 1917’deki Komünist/Bolşevik Devriminden sonra kurulan Sovyet Rusya rejimi de 1991 yılının yine 25 Aralık günü resmen nihayete ederek tarihe karışmış oldu.

Şimdi, bu iki vakıa hakkında kısa bilgiler verelim.

*

Türkiye’nin 2. Cumhurreisi İsmet İnönü, 25 Aralık 1973’te öldü.

1884 doğumlu olan İsmet Paşa, aynı zamanda tek parti rejiminin “İkinci Mustafa”sıdır. (Birincisi Mustafa Kemal, ikincisi Mustafa Fevzi’dir.)

Buna göre, 1920’de kurulan yeni Türkiye’yi tâ 1950’ye kadar yönetenlerin, yani 30 yıl müddetle ülkenin ve milletin mukadderatına hükmedenlerin üçü de rütbe olarak “Paşa” olup ilk isimlerinin başında “Mustafa” vardır.

Aynı şekilde, doğum tarihleri de birbirine yakındır: 1876, 1881, 1884. Bu arada, aynı ekip içinde aralıklı şekilde yer almış olan İktisat Vekili ve M. Kemal’in son Başbakanı Mahmut Celal Bayar’ın doğumu 1883, ölüm tarihi de 1986.

*

11 Kasım 1938’de Cumhurbaşkanı seçilen İsmet Paşa, M. Kemal’in damgasını taşıyan “Devrim Kànunları”nın yaklaşık 50 yıllık takipçisi ve tatbikatcısı olmuştur. İcraat müddeti, uzun olmakla beraber, birinciye nisbeten daha zayıf ve kesintilidir. 1938-50 arasındaki dönemin "Tek Şef"idir. Bu yıllarda, hem Cumhurbaşkanı, hem de CHP'nin Genel Başkanıdır.

1960 Darbesinden sonra 3-4 sene müddetle yine Başbakanlık yaptı. 1972’de ise, parti liderliğini Bülent Ecevit’e kaptırdı. Kongrede uğradığı bu yenilgi, onu partisinden de, siyasetten de küstürüp kopardı. 

Böylelikle, hayatının son yılını hem partisinden, hem sekreteri olan partidaşından küs, kırgın ve dargın geçirmiş oldu. Tıpkı, M. Kemal’in de son yılını İsmet’le küskün-dargın geçirdiği gibi…

*

Rusya’da 1917’deki “Ekim Devrimi” ile başlayan Bolşevik/Komünist rejim, 25 Aralık 1991’de SSCB’nin resmen dağılmasıyla birlikte sona ermiş oldu.

Çarlık Rusyası’nın yıkılmasıyla resmî adı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine (SSCB) dönüşen komünist-sosyalist Rusya, kendi içinde 16 özerk bölgeden müteşekkil idi.

Bu geniş coğrafyada yaşayanların çoğunluğunu Ruslar teşkil ediyordu: Sırasıyla Beyaz Ruslar, Tatarlar, Ukrainler, Çuvaşlar, Başkurtlar ile Moldovlar geliyor.

Komünist rejim, çevresine korku ve dehşet savurarak, bünyesine yeni bölgeleri, yeni cumhuriyetleri de dahil etti. Zaman içinde sayısı 15’i bulan bu yeni devletlerin isimleri şöyle: Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Estonya, Letonya, Litvanya.

Komünist Rusya’sı, bu haliyle dünyanın gerek nüfus (Haziran 1991’de 300 milyon), gerek toprak (22 milyon km2) ve gerekse askerî (Kızıl Ordu) bakımından dünyanın en büyük devletlerinden biri haline geldi.

*

1917’de Lenin, Stalin ve Troçki ile faaliyete başlayan “Komünist Komite”, etrafı demir perde ile örülen bu büyük dünyayı yaklaşık 70 yıl boyunca adeta bir “demir yumruk” ile yönetti.

SSCB’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un 1985’te iktidara gelmesiyle birlikte, demir perde yırtılmaya ve demir yumruk kırılmaya başladı. Artık komünist rejim yıkılmaktan ve SSCB dağılmaktan kurtulamaz bir hale geldi. Demek ki, onun zoraki ömrü bu kadar idi.

Gorbaçov, 25 Aralık (1991) günü SSCB Devlet Başkanlığı görevinden ayrıldığını resmen ilân etti. Böylelikle, komünist rejim de gümbür gümbür çökerek tarihin karanlık dehlizlerine gönderilmiş oldu.

Okunma Sayısı: 338
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Depreme hazırlık projesi eksik

    Gıdada fiyat artışı yıllık yüzde 100

    KKM devleti batırma projesi

    Tüm bunlara fiyasko denmez mi?

    Yüzde 48'i büyütmeliyiz

    Filistinli Papaz: Soykırımdan sonra özrünüzü kabul etmeyeceğiz

    Avustralya'da binlerce kişi elektriksiz kaldı

    Gazze'de 55 bin konut İsrail tarafından tamamen yıkıldı

    Tayvan çevresinde Çin'e ait yüksek irtifa balonu görüldü

    Derbi golsüz beraberlikle sonuçlandı - Fenerbahçe ilk yarıyı averajla lider tamamladı

    Muğla - Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

    Stres yüklü şehir hayatı kalp sağlığını çok olumsuz etkiledi

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlanıyor

    'Asgari ücret 3 veya 4 skala olarak belirlenebilir'

    Rize'de şiddetli rüzgar gözlemlendi: 'Bina yıkılıyor sandım, çok büyük korku atlattık'

    Ateşkes diyemediler

    6 askerimiz daha şehit oldu

    Abbas: Gazze Filistin’in ayrılmaz bir parçasıdır

    İlaca zam için vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya farkı
    Ali FERŞADOĞLU

    Haydi müminler cihada!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Millî Şef ile Sovyet Rusya’nın son günü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Kapanması gereken kapılar -3
    Süleyman KÖSMENE

    Haydi hep birlikte okuyalım
    M. Said ZEKİ

    Yılın sonu görünüyor!
    Risale-i Nur'dan

    Kazaya rıza ve tevekkül musibeti hafifleştirir
    Mehmet KARA

    Bütçe görüşmeleri nasıl geçti?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Okuma meraklısı bir portre

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.