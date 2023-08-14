"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

“Adalete yazığım geliyor!”

M. Said ZEKİ
14 Ağustos 2023, Pazartesi
Cezaevlerinde bebeklerin, çocukların, sağlıksız şartlarda bebeklerini büyütmeye çalışan masum annelerin, beli bükülmüş ihtiyarların bulunması toplumun kanayan bir yarası.

Gündemden düşürmek, unutulmaya terk etmek durumu değiştirmiyor maalesef. Unutmamak, unutturmamak gerekiyor.

Acaba; acıları dindirip, adaleti sağlamakla vazifeli olanlar kanayan bu yarayı sarmak için neler yapıyor?

Adil hukukçuları tenzih ederiz. Siyasi otoritenin emrine giren bir yargı mensubu, sağlıklı karar verebilir mi? ‘Bebek ve yaşlılar içeride, katil ve hırsızlar dışarıda’ olacak şekilde yapılan infaz düzenlemesi topluma huzur getirebilir mi? Suç ve suçlu oranını azaltır mı?

“HUZUR-U İLÂHÎDE SORULDUĞU ZAMAN...”

İlginç hadiseler yaşıyoruz. Acayip zamanlardan geçiyoruz. İbre adalet ve zulüm sarkacında, iman ve küfür arasında gidip geliyor. İnanıyoruz ki; Allah (cc) adildir, adil olanı sever.

“Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.” (İbrahim-42).

Hesap gününde, “diri diri hayatın bataklıklarına ve toprağa gömülen savunmasız bebelere, özellikle zavallı kız çocuklarına huzur-u ilâhîde sorulduğu zaman” (Tekvîr-8) sorumlular ne cevap verecekler?

ADALET GÜNEŞ GİBİDİR...

Adalet ayrım gözetmeksizin her rengi kuşatır, kucaklar. Hukuk nezdinde herkes eşittir. Temel hak ve hürriyetlerden istifade etmek için insan olmak kafidir.

Demokratik toplumlarda; adalet, hürriyet ve meşveret insanların duygu ve düşüncelerini ifade etmesine, kabiliyetlerinin gelişmesine fırsat verir. İnsana, insan muamelesi yapar ve her insana kendisini değerli hissettirir.

İstibdat ise; ferdin bütün duygu ve düşüncelerini bastırır, düşünmediğini söylemeye, içinden gelmeyen şeyleri yapmaya mecbur eder.

İSTİBDAT AHLAKSIZLAŞTIRIR

Kabiliyet ve şahsiyetini mahvederek onu ikiyüzlü, riyakâr, yardakçı yapar. Güçlüye karşı yaranmaya, güçsüze karşı aslan kesilip onu ezmeye sevk ederek ahlaksızlaştırır.

Bütün otoriter siyasi iktidarlar sadece siyasi gücü değil, zihinleri de tekeline almak isterler. ‘Düşüncenin üstesinden gelemeyince, düşünenin üstesinden gelmeye çalışır.’ Düşünürleri, gazetecileri, yazarları susturur.

Bunun neticesi ise; korkunun yaygınlaşması, fikrin cılızlaşması, zulmün artması, fertlerin yozlaşıp ahlaksızlaşmasıdır.

ADALETTEN VAZGEÇİLMEZ

Adalet duygusu insanî, imanî ve herkesin muhtaç olduğu bir değerdir. ‘Zulüm bana değmiyorsa bin yaşasın’ denilmez.

Her şeyde olduğu gibi, adalet de suistimal edilebilir. Yanlış uygulanıyor diye, adaletten vazgeçmek mümkün değildir.

Adaletin tecellisi için mücadele edenler, bedel ödeyenler olduğu gibi; adalet tecelli edecek diye ödü kopanlar da var. Mücadele kıyamete kadar devam edecek.

MAZLUMUN YANINDA, ZALİMİN KARŞISINDA

Ne mutlu o insana ki; hakkını hukukunu bilir, haddinden tecavüz etmez.

Kimseye zulmetmez, kimsenin kendisine zulmetmesine izin vermez ve kimden ve nereden gelirse gelsin haksızlığın karşısında olur.

Dinine, milliyetine, cinsiyetine bakmaksızın, kimliğini sormaksızın mağdur ve mazlumun yanında yer alır.

(Düzeltme ve özür: Geçen haftaki yazımızda Şair Nabi'ye ait beyit, sehven Baki'ye ait diye yazılmış. Okuyucularımızdan özür diler, tavzih için Mahmut Kaplan hocamıza teşekkür ederiz.)

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hani mülâkat kalkacaktı?

    Maliyetler çok yüksek

    Emekli yarı aç, yarı tok

    Seyyanen zam da açığı kapatamadı

    Meteor yağmuru tefekkürü

    Fidanlık sosyal medyada

    Çanakkale'deki yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

    İsrailliler yine sokaklarda

    Mersin - Erdemli'de de orman yangını çıktı

    "Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket''

    '20 Ağustos'a kadar gölgede kalın'

    Meteoroloji'den Marmara ve Kuzey Ege'ye fırtına uyarısı

    Malatya'da parklarda sabahladılar

    İstanbul'a fırtına uyarısı

    Ege Denizi - Girit Adası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem

    Neresi yalan?

    Barajlar alarm veriyor

    Aldığımız borçtan daha fazla faiz ödüyoruz

    Akaryakıt zammına tepki

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hani mülâkat kalkacaktı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Ne zamana kadar aldanıp, aldatacaksınız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 6
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Gündemimiz hizmetlere odaklanmak
    Genel

    Maliyetler çok yüksek
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İktidar ve muhalefet münasebetleri
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ahirzamanda genç olmak!
    Süleyman KÖSMENE

    Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.