"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Tevhid ittihadı emreder

M. Said ZEKİ
03 Ekim 2022, Pazartesi
Müslümanlar, artık din düşmanlarıyla değil, birbirleriyle uğraşıyor. Halbuki İslâm Tevhid dinidir ve ittihadı emreder. ‘Bölünüp, parçalanmayın’ der.

İnsanları farklı kılan ve her birisini diğerinden başka bir âlem yapan şey, Allah’ın isim ve sıfatlarının farklı mana ve hükümlerinin bir iz düşümüdür. Allah çeşidi sever demiştik.

FARKLILIK İÇİNDE BİRLİK..

Müslümanları birbirine bağlayan binlerce ‘bir’lik rabıtası varken; siyasetin aynı tarikat ve cemaat mensuplarını bile tefrikaya atması, ağlanacak bir durum.

Halbuki; “Şeriatın, yüzde doksan dokuzu ahlak, ibadet, ahiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir. (D. H. Örfi-20) ‘Yüzde doksan dokuz’da ittihad etmeyip, ‘yüzde bir’lik meseleyi yüzde yüz oranına çıkararak tefrikaya, hatta fitneye düşmek anlaşılır gibi değil.

İHTİLAF, TEFRİKA, FİTNE..

İnsanların kendi aralarında yaşadıkları görüş ayrılıklara ihtilâf, bu durumdan beslenen katı ayrışmalara tefrika, giderek derinleşen ve toplumun birlik ve beraberliğini, ahenk ve huzurunu bozan eksen kaymalarına da fitne kavramı kullanılıyor.

Dini grup, cemaat, mezhep ve tarikatlar toplumun bir gerçeğidir. Bir milliyete mensup olmak da öyle. Hayatın her safhasında olduğu gibi; bu alanda da bazen yanlışlıklar, suistimaller, haksız rekabetler olabilir. Çözüm meşveret yapmak ve birlik olmaktır.

ÜCRETİNİ ALLAH’TAN İSTE!

Asıl olan; her grubun kendi kulvarında rekabete girmeden, birbiriyle uğraşmadan ve sadece iman ve Kur’an hizmetine yoğunlaşmasıdır. Allah rızası için ve ücretini insanlardan değil, Allah’tan bekleyerek hizmet etmesidir.

Birbirimizle uğraşmaktan hizmete vakit bulamıyoruz çoğu zaman. Düşmanlar fitne ve tefrika çıkarmak isteyebilir ancak; Müslümanlara düşen, Müslümanca yaşamaktır.

MEŞVERET EDİNİZ..

Her insanın fıtratı farklıdır. Kim, nerede ve hangi grupta rahat bir şekilde doğru İslamiyeti yaşayabiliyorsa bırakın yaşasın. Bununla sadece iftihar edilir.

Farklılıklarımız zenginliğimizdir. “Medar-ı niza bir mesele varsa, meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız; herkes bir meşrepte olmaz.” bize güzel bir ölçü veriyor. Çünkü birbiriyle boğuşanlar, müspet hareket edemezler, hizmet yapamazlar.

ÖMÜR TÜKENMEDEN...

Dehşetli bir ‘ahir zaman’da yaşıyoruz. Şuurlu, basiretli, ehl-i tahkik olmaya, kenetlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Öyleyse şimdi; tefrika sebeplerini bir kenara bırakıp; helalleşme, kucaklaşma, ittihad ve hizmet zamanı. Fatiha sûresindeki ‘sırat-ı müstakim’i hayatımıza geçirme zamanı.

Ki; bu istikametli yol, “nebilerin, sıddıkların, şüheda ve salihlerin yolu”dur. (Nisa, 69)

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    8 milyon Uygur toplama kamplarında

    Yeni Asya’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

    6'lı Masa'dan merakla beklenen toplantı sonrası ortak açıklama: ''Milletimiz müsterih olsun!''

    Golsüz derbi

    Bulgaristan’da Borisov’un partisi seçimi ilk sırada bitirdi

    Asıl olan, harcanabilir geliri arttırmak

    Şehit Astsubay Yusuf Ataş, Elazığ'dan ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı

    Bu maaşla geçinmek mümkün mü?

    İstanbul’da enflasyon yüzde 107.42

    Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Taşeron ve EYT’lilerin hepsi kapsama alınsın

    Liyakat ve ehliyet hatırlatması

    İki kişiden biri hastaneden randevu alamıyor

    Ekran bağımlılığına karşı büyük mücadele

    İşsizlik Fonu açık verdi

    Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    Meteoroloji'den Antalya'ya fırtına uyarısı

    İran'daki gösteriler 15. gününde

    Kırım'da iniş yapan uçakta patlama

    Rusya, ''dost olmayan ülkelere'' kara yolu yasağı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    İlahi gazabı celbetmeyin!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî’den heykel fetvâsı istendi
    Süleyman KÖSMENE

    Kur Korumalı Sistem kimleri korumaz?
    Genel

    8 milyon Uygur toplama kamplarında
    Mehmet KARA

    “Nasıl olsa inanan var”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İlk düğme yanlış iliklenince
    Yeni Asya'dan Size

    Merkezi âcilen güçlendirmemiz şart
    Risale-i Nur'dan

    Minber, siyasetin değil, vahy-i İlâhînin tebliğ makamı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.