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28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yeni Asya üzerine düşünceler

M. Said ZEKİ
28 Şubat 2022, Pazartesi
Risale-i Nur, vatan ve millet zararına olan her türlü menfi cereyana; istibdada, dinsizliğe ve ırkçılığa karşıdır.

* Nurlar’ın naşiri olan Yeni Asya da, bu cereyanlara karşı çıkar. Varoluş gayesi imanî ve içtimaî hakikatleri neşretmektir. 

* Yeni Asya, Risale-i Nur’un ve Nur Talebelerinin hukukunu savunduğu gibi; bütün Müslümanların ve insaniyetin hukukunu da savunur.

* Kimden gelirse gelsin, zulmün karşısındadır. Milliyetine, siyasî görüşüne, inancına bakmadan ve tereddüt etmeden mazlumun yanındadır.

* Geçmişte olduğu gibi bu gün de, gerektiğinde bu uğurda bedel ödemeyi göze alır. İman hizmetinin inayet altında olduğunu unutmaz.

* Risale-i Nur bir tamir harekâtıdır. Yapılan hücumlara karşı, nuranî bir müdafaa lâzım ve elzemdir. Hikmetli, şefkâtli ve yol gösterici yayın esastır. 

* Risale-i Nur’un üslûbu nezihâne, nazikâne ve kavl-i leyyindir. Gazetede, her yazı ve haberde bu üslûbu muhafaza eder, etmelidir. Muhtemel yanlış anlamalara karşı hassas ve müteyakkız davranır, tavzih ve tashih eder. 

* Kur’ân’ın ifrat ve tefritten uzak durma ve hadd-i vasatı, sırat-ı müstakimi muhafaza emri; gazete ve diğer neşriyatımız için vazgeçilmez bir prensiptir.

* İman hizmeti siyaset üstüdür. Gazete iman hizmetinde siyaset topuzunu kullanmaz. Çünkü her kesimde Nur’a çok muhtaç ve müştaklar var. Tarafgirliğe düşmeden herkese olduğu gibi, siyasilere de Nur gösterir. Sadece haklı olan tarafa yardımcı olur. Siyasî görüşlerini prensipler doğrultusunda açıklar.

* Demokrat çizgisinden, hukuk ve insan haklarından asla taviz vermez. 

* Hak bir dâvânın, vasıtaları da hak olmalıdır. Kem aletle kemalât olmaz. Savunduğu prensipleri herkesin önce nefsinde yaşaması, ihlâs ve uhuvvet düsturları çerçevesinde meşveret ederek; daha güzel hizmet ve neşriyat yapması esastır. Çünkü ‘nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez’.

* İslâmın ilk yayılma döneminde ve Nur hizmetinde gençlerin yeri büyüktür. Nebevî ölçüler nazara alınarak; gençleri kabiliyetlerine ve ilgi alanlarına göre iman ve neşriyat hizmetine teşvik etmek esastır. 

* Gençlere nöbetçi yazı işleri müdürlüğü yaptırmak, manşet ve haberleri -zaman zaman olduğu gibi- birlikte hazırlamak teşvik edici olabilir. 

* Gençlere çeşitli konularda hep kitapçıklar, broşürler, belgesel ve videolar hazırlatılabilir. 

* Üniversite ve talebe potansiyeli olan şehirlerde, Vakıf merkezinde bir ‘yazarlık atölyesi’ kurulup teşvik edilebilir.

* Sosyal medyaya ilgi ve kabiliyetleri nazara alınarak bilişim birimi gençlerle güçlendirilebilir. Digital ortamda hizmet teşvik edilebilir. Digital gazeteye ağırlık verilebilir.

* Liste uzatılabilir, ama şimdilik bu kadar kâfi. 

* Dostlarımız dilerse, yazının altına fikir ve düşüncelerini yazarak bir meşverete vesile olabilir, bir beyin fırtınasına katkı sunabilirler.

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