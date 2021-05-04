"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Kur’ân’ın üslûbundaki güzellikler

Mehmet ERBAŞ
04 Mayıs 2021, Salı
KUR’ÂN’IN MU’CİZELİĞİ - Hazırlayan: Mehmet Erbaş

ÜÇÜNCÜ MEZİYET-İ CEZALET:

Meziyet: İyi ve doğru hareket; üstünlük vasıfları.

Cezalet: Rekabetsiz ifade, güzellik, tatlılık, akıllılık, heybet, ululuk, çarpışma, korkutma,

Bazen Kur’ân Cenab’ı Hakk’ın fiillerini tafsil (ayrıntılı bir şekilde) ediyor, sonra bir fezleke (özet) ile icmal (kısaca toplu olarak) eder. Tafsiliyle kanaat verir, icmal ile hıfzettirir. 

Meselâ, “Rabbin seni seçkin kılacak, sana rüya tabirini öğretecek ve bundan önce ataların İbrahim ve İshak üzerine Peygamberlik nimetini tamamladığı gibi senin ve Yakup oğullarının üzerine de nimetini tamamlayacaktır. Muhakkak ki, Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yapar.” (Yusuf Sûresi: 26)

İşte, Yusuf ve ecdadına edilen nimetleri şu âyetle işaret eder der ki: “Sizi bütün insanlar içinde makam-ı nübüvvetle serfiraz, (benzerlerinden üstün olan) büyün silsileyi enbiyayı (peygamberlik zinciri) silsilenize bağlamıştır. Silsilenizi insanlık içinde bütün silsilenin serdarı (kumandanı), hanedanınızı İlâhî ilimlere ve Rabbanî hikmetlere bir hidayet ve talim hücresi suretine getirmiştir. O ilim ve hikmetle dünyanın saadetkârane (mutlu bir şekilde) saltanatını, ahiretin ebedî saadetiyle sizde birleştirmek, seni ilim ve hikmetle Mısır’a aziz bir reis, hem yüce bir nebi, hem hikmetli bir mürşit etmek olan İlâhî nimetleri sayıp, ilim ve hikmetle onu, aba ve ecdadını mümtaz (seçilmiş) ettiğini zikrediyor. 

Sonra “Senin Rabbin Âlim ve Hâkimdir.” Der O’nun Rububiyeti (Cenab-ı Hakk’ın her zaman, her yerde ve her mahlûka muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onu terbiye etmesi ve idaresi altında bulundurması vasfı) ve hikmeti iktiza eder ki, “Sen ve aba ve ecdadını, Âlim (her şeyi en iyi bilen), Hâkim (her şeyi hikmetle yaratan) ismine mazhar etsin.” Şu fezleke (netice) ile icmal (hülâsa etme, kısaltma, bir araya toplama, kısa anlatmak, biriktirmek, uzun bir hesaptan sonra çıkarılan netice) eder.

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Basının günü var özgürlüğü yok

    Marketlerde temel ihtiyaçlar dışında herhangi bir ürünün satışına izin verilmeyecek

    Delil karartma kabul edilemez

    Pazar kapalılar, ama internetleri açık!

    Afyonkarahisar'da yangın alarmı: "80 bin metrekarelik sahadaki ürünler tamamen yandı"

    İsrail işgalini özetleyen bir diyalog: ''Evini ben çalmasam başkası çalacak''

    Gözler Devler Ligi'ne çevrildi

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Halkın dörtte biri temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

    Emeklilerin Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

    İktidar ekonomik krizi derinleştiriyor

    Camide biber gazlı müdahale

    Uygur ekmeği dağıttılar

    Şanlıurfa’da kuraklık ekinleri vurdu

    Kışın yatırılan minare yazın kaldırılıyor

    İsrail, Filistinli kadını şehit etti

    Çekya ile Rusya arasında son yılların en derin krizi

    Filistinli aileler evlerinden zorla çıkarılıyor!

    Hindistan'da son 24 saatte 368 bin yeni vaka ve 3417 ölüm gözlemlendi

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yazar kasadan intiharlara
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Deniz Gezmişlere yazık değil miydi?
    Ahmet BATTAL

    Helâl olsun HAK’ka!
    Genel

    Marketlerde temel ihtiyaçlar dışında herhangi bir ürünün satışına izin verilmeyecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Adalet sözü tutulsun
    M. Latif SALİHOĞLU

    Eyüp Sultan’ın tevafuklu vefatı
    Cevher İLHAN

    Plansız-programsız “tam kapanma”
    Genel

    Delil karartma kabul edilemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.