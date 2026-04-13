Ankara fuarının ardından

ATO Congresium’da 3-12 Nisan tarihleri arasında 23’cüncüsü düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, önceki yıllarda katıldığımız fuarlar gibi yine bu yıl da büyük coşku ile geçti. Bu yıl, önceki senelerden farklı olarak üç stantla fuara iştirak etmemiz oldu.

Yeni Asya Dergi grubu bünyesinde bulunan Köprü, Bizim Aile, Genç Yorum ve Can Kardeş dergilerimizi Uluslararası Dergi Fuarı kapsamında iki ayrı stantta tanıtma fırsatı bulduk.

Kitap fuarları toplumun her kesimine ulaşmak, yayınlarımızı tanıtmak ve birebir diyaloglar açısından fevkalade önemli.

Bediüzzaman’ın, “Bu zamanda nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla olur” ifadesi fuarlarda düsturumuz olmaya devam ediyor. Zira Üstadın mesleğinin önemli bir bölümünü de başkalarının imanının kurtulmasına vesile olmak ve Kur’ân hakikatlerinden başkalarını da haberdar etmek, geniş kitlelere ulaştırmak oluşturuyor.

Fuar boyunca yapılan birebir görüşmelerde, Risale-i Nurlara dair önyargıları kırılan, dinlediği pasajlar karşısında ruh dünyası sarsılan, hayatını bu andan itibaren ikiye ayıran ziyaretçileri gördükçe insan fuarların ve ilânat hizmetinin kıymetini bir kez daha anlıyor.

***

AĞIR EKONOMİK TABLO YAYINCILARI ETKİLEDİ

Bununla birlikte ülkedeki ağır ekonomik tablo fuarda da kendini hissettirdi.

Yer kirasından stant kurulumuna, tanıtım materyallerinden ulaşıma kadar fuar organizasyonundaki her kalemde maliyetlerin ciddî şekilde arttığı görüldü. Geçen yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde ağır bir malî külfete dönüşmüş durumda. Ancak bu noktada Ankaralı okuyucularımızın gösterdiği maddî, manevî fedakârlık her türlü takdir ve teşekkürü hak ediyor. Okuyucularımızın her sene gösterdiği bu hamiyet ve gayret sayesinden yıllardır binlerce eve Risale-i Nurlar girdi, binlerce kişi hakikatlardan haberdar oldu.

3-12 Nisan tarihleri arasında sabah 10.00’dan akşam 20.00’a kadar devam eden fuarda yazarlarımız Ali Vapurlu, Ahmet Özdemir ve İsmail Tezer kitaplarını imzalarken okuyucuları ile buluşup, sohbet etme imkânı buldu. Bundan hem yazarlarımızın, hem de okuyucularımızın büyük şevk aldığını gördük.

***

21 ŞUBAT VE 23 MART GAZETELERİ HEDİYE EDİLDİ

Fuar boyunca binlerce 21 Şubat ve 23 Mart özel baskı gazetemizi, dergilerimizi, broşürlerimizi, vecizeli balon ve kitap ayraçlarını okuyuculara hediye ettik.

Bu sene fuarda görevli kardeşlerimiz 10 gün boyunca 10 saat fuarı ziyaret edenlerle tek tek ilgilenip, sorularını cevaplandırdı, eserlerimizi tanıttı. Yaptıkları bu büyük hizmetten dolayı kardeşlerimizi tebrik, takdir ve dua ediyoruz.

Fuar organizatörlerinin örnek bir uygulaması olarak, Ankara’daki okullardan öğrenciler otobüslerle fuara ücretsiz olarak getirildi. Bu fırsatı değerlendiren görevli kardeşlerimiz, çocuklara vecizeli balon hediye ederken, aynı zamanda ayraçlaraki vecizeleri ezberletip küçük risalelerden hediye ettiler. Bu vesile ile fuarda dağıtılacak Risale-i Nurları eserlerini temin eden ağabeylerimizi de tebrik ediyoruz.

***

KİTAPEVLERİ VE YAZARLARI ZİYARETLER

Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuardaki diğer stantları ve yazarları ziyaret ederek hem standımıza davet ettik, hem de istişarelerde bulunduk.

Yönetim kurulu eski üyelerimiz Ali Vapurlu ve Bilal Sürücü Ağabeylerle birlikte Risale-i Nur yayınlayan yayınevlerinden RNK ve Envar Neşriyat’ı ziyaret ederek samimî görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde Risale-i Nurlara olan yoğun ilgi memnuniyetle karşılandı. Karşılıklı ziyaretler fuar boyunca bu samimî havayı pekiştirdi.

Bunun yanı sıra farklı yayınevleri ve yazarlarla temaslarımız devam etti. Bunun, hem yayınlarımızın, hem de gazetemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını müşahade ettik.

***

BİRLERCE KİŞİYE RİSALE-İ NURLAR ULAŞTIRILDI

Dolu dolu geçen bu on gün, yayınlarımız açısından önemli gelişmelere sahne oldu. Karşılıklı sohbet ve diyaloglarla yeni okuyucu kazandırılırken, binlerce kişiye Risale-i Nur’u anlatmaya ve ulaştırmaya vesile oldu.

Başta maddî ve manevî desteğini esirgemeyen okuyucularımız olmak üzere fuarın organizasyonunda emeği geçen ve stantta görev alan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

Yeni fuarlarda buluşmak ümidiyle…