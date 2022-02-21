Tavizsiz çizgiyle 53 yıl

Yeni Asya’nın yayın hayatına başlamasından bu yana 53 yıl geçti. Yarım asrı aşan bu sürede dile kolay 18 bin 722 gazete okuyucuya sunulmuş.

53 senede gazetemiz çok büyük badireler atlattı. Darbelerde ve ara dönemlerde yapılan baskılar gazetemizin bir seneden fazla kapatılmasına varıncaya kadar uygulandı.

Son 20 senedir de akreditasyonla başlayan baskı ve yıldırmalar, basın kartlarının (sürekli basın kartları dahil) yenilememe ile devam ederken 755 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde verilmeyen resmî ilânlarla devam ediyor.

Ekonomik kriz ve kâğıda gelen büyük zamlardan sonrada sayfa sayımızdaki düşüş elbette üzüntü verici. Gazetemiz geçmiş yıllarda da 8 sayfaya düşmüştü. Ancak sahibinin okuyucusu olduğu gazetemiz 20 sayfalara kadar tekrar çıkmıştı. Ardından gelen -değişik yollarla- yapılan baskıların da sonucu 12 sayfaya düşmüştü. Uzunca süredir de 12 sayfa olarak yolumuza devam ederken başta bahsettiğimiz gerekçelerle 8 sayfaya düşmek durumunda kaldık. Ancak okuyucularımızın desteği, duâsı ve gayretleri ile en kısa zamanda yine 12 sayfaya çıkacaktır inşallah.

Yeni Asya şiar edindiği “tavizsiz istikrar çizgisi” anlayışını her şart ve halde devam ettirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hak gördüğü dâvâsında eğilmeden, bükülmeden, dik durarak, ama müsbet hareket ederek, sağduyuyu hiç elden bırakmadan yoluna devam edecektir.

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ORTAK KANAAT: TAKDİR VE TEBRİK EDİYORUZ

Sağduyunun ve vicdanın sesi olan Yeni Asya’nın duruşu, 53. kuruluş yıl dönümü için görüşlerine başvurduğumuz siyasetçisinden sivil toplum örgütlerine, hukukçusundan gazetecisine kadar takdir ve tebrik edilmektedir.

Dik duruşunu bozmadığı için zaman zaman anlaşılmakta zorlanılsa da er ya da geç haklılığı ve anlaşılırlığı ortaya çıkmıştır. “Gerçeklerin geç de olsa ortaya çıkma gibi bir huyu vardır” denilir ya, işte Yeni Asya’nın çizgisi de öyledir.

Yeni Asya, yayın hayatına başladığı günden bu yana hep milletin değerlerine saygı duymuş, zamanımızın en çok ihtiyaç duyulan “aile gazetesi” olmuştur.

Yeni Asya, Hak’tan, haklıdan, adaletten, hürriyetten, demokrasiden yana olmaya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olmaya, hürriyetçi, demokrat, insan hak ve hürriyetlerine, millî ve mânevî değerlere değer vermeye, dengeli, radikalizme prim vermeyen, doğrulatmadığı haberi yayınlamayan, doğru bildiği hak yolda yayın hayatını sürdürmeye, sağduyulu ve çözüme katkı yaklaşımıyla yayın hayatını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.

İyi ki varsın Yeni Asya… Dik duruşun, tavizsiz çizginin adı olan Yeni Asya bu çizgisini bozmadan devam edeceğine hiç kimsenin şüphesi olmasın.

TEŞEKKÜR

Bugünkü gazetemizin sayfalarında yer alan Yeni Asya hakkında görüş ve düşüncelerini paylaşan siyasî parti genel başkanlarından milletvekillerine, eski bakanlarımızdan siyasî parti temsilcilerine, sendika temsilcilerinden gazetecilere kadar herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…