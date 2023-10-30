Zam ertelendi!

İsrail’in Filistin’de giriştiği katliam pek çok şeyin üstünü örterken yaşanan ekonomik kriz, hayat pahalılığı, açlık sınırının 15 bin lirayı, yoksulluk sınırının 43 bin lirayı geçtiği bir ortamda 7.500 lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli, 11.400 lira alan asgari ücretlinin dertlerine çare olunamıyor.

Maaşı yetmediği için çalışmak zorunda kalan emeklilere ayrımcılık yapılarak 5 bin lira dahi verilmemesi insanları üzüyor.

Çarşamba günü köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 77’ye yakın zam geldi. Oysa Erdoğan, 9 Ocak’taki kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Milletten aldığımızı yine milletin emrine sunma ilkesiyle 2023’te otoyol ve köprü ücretlerini arttırmama kararını sizlerle paylaşıyoruz. Hayırlı olsun” demiş, X hesabından da “2023 boyunca otoyol ve köprü ücretlerinin arttırılmaması kararını aldık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” müjdesini paylaşmıştı. Zamdan sonra, “Erdoğan’ın sözleri hava da mı kaldı?” sorusunu sordurmuştu.

Erdoğan, zamları Ocak 2024’e kadar erteledi. Ocak ayında daha fazla mı, yoksa bu zam mı yapılır belli olmamakla birlikte, emekliye, memura, asgari ücrete bu kadar zam yapılmayacağı kesin.

Bu haber her alanda zam yapılacağının da habercisi oldu.

Anlaşılan milleti zor bir yıl daha bekliyor.

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“DAVULCUYA KAÇMASIN DİYE Mİ?”

Gıdadan giyime, akaryakıttan temel tüketim maddelerine her gün gelen zamlarla vatandaşın alım gücü düşerken kamuda 3-4 hatta 5-6 yerden maaş alanların olduğu hep konuşuluyor. Ama bir türlü çifte maaşlar kesilmiyor. Bir yanda 7 bin 500 lirayla geçinmeye çalışan emekli, diğer yanda 150-200 bin lira alan bürokrat…

Saadet Partisi’nin geçtiğimiz hafta Mecliste “kamuda birden fazla maaş alan kamu görevlilerinin araştırılması önergesi” görüşüldü. Bundan önce olduğu gibi yine AKP ve MHP oylarıyla reddedildi ama görüşmelerde yapılan konuşmalar dikkat çekti. Özellikle, SP Grup Başkanvekili Bülent Kaya’nın, “Her yasal olan hak değildir, her yasal olan helâl değildir” sözleri... Kaya’nın dikkat çeken başka bir ifadesi de, “Eski milletvekili, bakan, meclis başkanı, belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı gibi ünvanlarla; danışman, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi olarak atanıp, kamuda kendilerine adeta ulufe dağıtılan bu siyasetçilerin zurnacıya ya da davulcuya kaçmasın diye mi acaba bu konularda görevlendirdiklerini de kamuoyunun takdirine sunuyorum” oldu.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, “Kamuda Tasarruf Genelgesi”ni hatırlatırken, “Birçok kuruldan yönetim kurulu üyelikleri adı altında en az 10 emekli maaşı kadar ilave parayı her ay ceplerine indiriyorlar. Buna karşın emeklilerimize sadaka olarak verilen 5 bin liralık bir ikramiyeyi dahi çalışan emekliye vermekten imtina eden bir iktidar var. 11 maaş alan cumhurbaşkanı danışmanı var. Bu arkadaşlarımız yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla bu kadar fahiş maaş alacak ne yapıyorlar?” sorusu işin özeti oldu.

Bütün bunlara rağmen çift maaş alanlar bütün bu eleştirilere ne cevap veriyor, millet merak ediyor?

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BÖYLE CEZA MI OLUR?

Bütçe görüşmeleri başladı. Yeni yılda vergilere büyük oranda zam gelecek. Pasaport harcından gelir vergisine, trafik cezasından emlak vergisine, MTV’den araç muayene ücretlerine kadar birçok kalem “yeniden değerleme oranın”da arttılacak, yani zam gelecek.

Geçtiğimiz günlerde 70 hız sınırının olduğu yerde (77 hıza ceza yok) 79 yapmışız. Bu da dronlarla, kameralarla tespit edilmiş ve 951 lira ceza gönderilmiş.

Ne diyelim, bilemedik… Anlaşılan hükümetin paraya çok ihtiyacı var.