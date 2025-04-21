"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Kulis bilgisi mi, yargıya müdahale mi?

Mehmet KARA
21 Nisan 2025, Pazartesi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce üniversite diplomasının iptali ve saatler sonra evinde gözaltına alıp, 4 günlük sorgusundan sonra mahkeme tarafından tutuklanmasından bu yana hukuk alanında yaşananlar adalete güveni daha da zayıflattı, zayıflatıyor.

ASAL Araştırma’nın Ocak ayında 26 ilde bin 800 kişiyle gerçekleştirdiği “adalet anketi”nin sonuçları da bunu gösteriyor. Ankete göre, Türkiye’de halkın yüzde 71’i adaletin olmadığını düşünürken, “Adalet var” diyenlerin oranı yüzde 21,1’de kalmış, cevap vermeyen ya da fikri olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 7,9 olmuş. Şüphe yok ki, şimdi bir anket yapılsa, adaletin olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 71’in üstünde çıkacaktır. 

İmamoğlu’nun tutuklanmasından bir hafta önce bazı gazetecilerin yargı kararlarını önceden açıklayıp tutuklanacağını söylemesi hatta hangi konularda soruşturma açılacağını “kulis bilgisi” olarak açıklanmasının ardından yandaş gazetecilerin televizyon ekranlarında daha mahkemeler yapılmadan karar açıklamayı sürdürmesi yargıya güveni zedeliyor, adalete zarar veriyor.

X hesabından, “Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor” diye açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı da bunlardan birisi oldu. 

Gelen tepkiler üzerine, “Böyle bir durumun olmadığı netleşmiştir. Yanlış bilgi. CHP kurultayının iptal ihtimali sıfır” dese de bir soruşturma başlatılıp gözaltına alınıp, adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Soruşturma açıldıktan sonra yandaş medya mensuplarının Kütahyalı’ya ağır ithamlarda bulunması da ibretlikti. 

Aslında bu tür “kulis bilgisi” adı altında yapılan açıklamalar ilk değil belki, ama hiç olmazsa bu yaşananlardan ders çıkarılır da son olur.

 “Kulis bilgisi” sonrası altının rekor tazelemesi, ekonomideki tablonun daha da ağırlaşması, ülkenin bulunduğu vahim durumu göstermesi açısından da önemli.

ROK bu açıklamayı, siyaset, hukuk, ekonomi kurumu sağlam temellere oturmuş bir Türkiye’de yapsa idi gülünüp geçilirdi. Ancak Türkiye’nin kurumsal kimliği, en absürt sosyal medya paylaşımlarına dahi “olabilir mi acaba?” dememize sebep olacak kadar zedelendi. 

Bakalım bu gidiş nerede son bulacak?

***

“SEN NEREDEN BİLİYORSUN?”

Özel bir TV yayınında yaşanan tartışma da konumuza ışık tutuyor, şöyle ki: 

Mahkeme kararını önceden haber veren şahsa muhatabı “ Nereden biliyorsun? Savcı mı aradı?” diyor. Cevap, “Gelip konuşuyorlar” oluyor!

Bir savcı bir gazeteciye gelip konuşuyor. Biz de bunları kulis bilgisi adı altında ekranlardan duyuyoruz.

Her vatandaş gibi bizim de şaka olmasını temenni ettiğimiz bu açıklamalar ne yazık ki aynen gerçekleşiyor. Belki de toplum gazeteciler(!) tarafından yaşanacak gelişmelere hazırlanıyor. Bunu da bilemiyoruz.

Başka bir gazeteci çıkıp, Savcı’nın ismini de kullanarak, “Herhangi birimiz savcılığa gittiğimiz zaman bütün evraklara bakabiliyoruz. Buradan teşekkür ederim” diyor.

 “Gelip konuşuyorlar” diyen gazetecinin olduğu başka bir televizyon kanalında AKP eski yöneticisi Şamil Tayyar’ın sözleri, yandaş medyanın geldiği noktayı özetliyor. 

Bu paylaşımların halkı kin ve nefrete sürüklediğini, toplumsal barışı tehdit ettiğini belirten Tayyar şöyle diyor: “Bu paylaşımları yapan arkadaşların hepsini gece toplamak lâzım. Yazık günahtır. Milletin duygularıyla böyle oynanmaz. Bu paylaşımlara bir muhalif yapsaydı, gece kanala giderlerdi. Toplumda adalet duygusunu oluşturmak için eşit davranacaksınız. Siz oturduğunuz yerden ahkâm keseceksiniz, sırtınızı iki kişiye yaslayıp toplumu manipüle edeceksiniz. Buna hakkınız yok. Niye toplumu geriyorsunuz bu yalan haberlerle? Siz kimsiniz ki hâkim adına, savcı adına karar veriyorsunuz, istediğiniz gibi kükrüyorsunuz... Türkiye bir hukuk devletiyse, son dönemde yapılan operasyonların haklı olduğunu düşünüyorsanız muhalif kanallara ve gazetecilere yönelik, bunu da yapacaksınız. Herkese eşit uygulayacaksınız adaleti…”

Bunları muhalif birisi söylese sonucu ne olurdu, tahmin etmek hiç de zor değil.

Hukuku zedeleyip adalete olan güveni azaltanlar, belki bundan sonra “kulis bilgisi”ni aktarırken daha dikkatli olur ve gerçekleri aktarırlar. 

Bunu yaparken mahkemeleri etkilediklerinin de farkına varırlar mı, bunu da yaşayarak göreceğiz…

Okunma Sayısı: 368
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de 'sıcak yemek' izdihamı!

    Nasıl bu hâle düştük?
    📷

    Vefat yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz: Usta sanatkar Vehip SİNAN

    Rusya: Ukrayna, geçici ateşkese rağmen saldırdı - Ukrayna: Rusya geçici ateşkesi ihlal etti

    Çocuk işçiliğinde acı tablo

    MEB atamaları adaleti zedeliyor

    Asgari ücret artıyor, alım gücü eriyor

    Konut krizi derinleşiyor

    689 bin sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmedi

    ABD’li Profesör Phillips, tutuklu Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'e destek olmak için açlık grevine başladı

    Trump yönetimine bir dava daha açıldı

    Fenerbahçe yine taraftarını üzdü

    Netanyahu: Gazze'deki işgale son verecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz

    Türkiye'nin bütün bölgelerine gök gürültülü yağış uyarısı

    İsrail 1 ayda 595 çocuk ve 308 kadını katletti

    ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün son durumu hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Mersinli hayırseverler araçlarını Gazzelilere bağışladı

    Dünya Siyasetine Bakışta Ölçülerimiz - 2
    📷

    'Yapay zekaya hükmeden, dünyaya hükmeder'

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Yetki Şûrâ’da, sorumluluk Ömer’de
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Temsilciler Toplantımıza doğru
    Mehmet KARA

    Kulis bilgisi mi, yargıya müdahale mi?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Malâyaniyat - Kapanması gereken kapılar-69
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kendi kendimize faaliyetler (mi) yapıyoruz?”
    Şükrü BULUT

    Suriye meselesinde zihnî iğfalden korunalım…
    Risale-i Nur'dan

    Cihad ile ubudiyet ve takvayı beraber yapmak
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Haksızlıklara itiraz
    Genel

    689 bin sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.