"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Asılları gelecek

Mehtap Yıldırım Yükselten
23 Mayıs 2019, Perşembe 00:43
“Bize gösterdiğin numunelerin asıllarını, menbalarını göster.”

Yemek duâsında da yer alan, aşina olduğumuz bu duâ ne güzel bir duâdır. Demek biz gölgeler, numuneler, suretler âlemindeyiz. Gölgeleri asıl, hayalleri hakikatmiş gibi telâkki edip yoruluyoruz, buğuluyoruz. Halbuki dünya hayatının sonunda bir rüyadan uyanmış gibi açacağız gözlerimizi ahiret sabahına.

Doğumla başlayan yolculukta kimini bir kaç gün, kimini on-yirmi yıl, kimini altmış-yetmiş yıl, haydi en çok seksen, doksan, yüz yıl gezdirip ahiret âlemlerinin ilk kapısı olan kabir kapısında bırakıp gidiyor. Bir yandan doldurup bir yandan boşaltan böyle acayip bir aracın içinde, ne zaman ineceğimizi bilmeden yolculuğa devam ediyoruz. Bu garip halimizi, Bediüzzaman Hazretleri hayalen yaşadığı bir tren yolculuğunu çok etkili bir şekilde anlatıyor. Kendisi bir trenin içindedir. Tren bir tünel içine, sür’atle yokuş aşağı hareket etmektedir. Telâş eder etmesine, ama bu yolculuktan hiçbir yere kaçış yok. O sırada trenin iki tarafında da meyveler çiçekler takılmış olduğunu görür. O dehşetli halini unutup onları koparmak için ellerini uzattığında, trenin hızlı hareketiyle hem yakalayamaz hem de dikenleri eline batar, kanatır. Ayrılıkları ıztırap verir. Sıkıntı içinde tünelin sonu ne zaman gelecek diye beklerken, başını çıkarıp ileri baktığında tünel kapısı yerine, her adama mukabil bir delik görüyor. O deliklere trenden insanlar atılıyor. Merak ve hayretle seyrederken, kendisine özel hazırlanmış deliği ve kabir taşını, üzerinde yazan adını görüyor.

Bu her ne kadar bir temsil olsa da, ibretli bir hakikattir. Numunelere, gölgelere bağlanmak ve onların elemleri, ayrılıkları, kimbilir kaç kez parçaladı, dağladı yüreklerimizi? Kaç kez zehirli meyvelerin dikenleriyle kanadı ellerimiz? Tünelin sonuna gelmeden bu sarhoşluktan, bu yanılgıdan kurtulup hakikati görmemiz gerek. Muhakkak bizim için de hazırlanmış bir son var. Sıramız geldiğinde biz istemesek de oradan içeri atılacağız. Öyle ise, numunelerin, gölgelerin asıllarına talip olmak için çalışacağız.

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Medya ayrımcılığı Meclis gündeminde

    Gençlere demokrasi anlatılmalı

    Suriyeli kiracısından yalnızca 10 lira alıyor

    İlhan Öztin bugün ebediyete uğurlanacak
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Güven, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin 'ret' oyunun gerekçesini açıkladı

    Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan 'gerekçeli karar' değerlendirmesi

    Hangi şartlarda hepimiz aynı gemideyiz?

    'Toz taşınımı'na dikkat!

    İstanbul seçiminin iptalinin gerekçeli kararı açıklandı

    Çıkış yolu demokrasi ve hukuk

    Otoriterlik kalıcı olmaz

    Ekonomi de içe kapanıyor

    Dikkat: Son gün 28 Mayıs!

    MEB, LGS giriş belgelerini yayımladı

    Kudüs'te devam eden Osmanlı geleneği...

    Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada istenen cezalar açıklandı

    TBMM'deki terör eylemi girişimine ilişkin karar

    İmamoğlu, '23 Haziran'ın yol haritasını açıkladı: "İstanbul'un israf düzeni değişecek''

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu keyfîlik artık bitsin
    Genel

    İlhan Öztin bugün ebediyete uğurlanacak
    Genel

    Suriyeli kiracısından yalnızca 10 lira alıyor
    Ahmet BATTAL

    Beni Viyana hâkimlerine emanet ediniz!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Medya ayrımcılığı Meclis gündeminde
    Faruk ÇAKIR

    Böyle idareciler bizde de olsun
    Halil ELİTOK

    Teravih namazı sünnet-i müekkededir
    Cevher İLHAN

    İran ambargosu...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.