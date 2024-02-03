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3 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Kim ömrünü uzatmak ister?

Mehtap Yıldırım Yükselten
03 Şubat 2024, Cumartesi
Günümüzde, ortalama ömürlerin 70-80 yıl olduğunu kabul edersek, çok az olduğunu düşünürüz. Bunun 15 yılı hayatı tanımak, anlamakla geçiyor.

Yaklaşık 30 yaşa kadar eğitim ve meslek edinmekle, 60 yaşa kadar da çalışmakla geçtiğini kabul etsek, tam emekli olup rahat edeceği zaman insan yaşlanmış, güçten kuvvetten düşmüş, hastalıkları artmış bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Bununla beraber insanın bu dünyada ebedî hayatı kazanmak için ibadet, hayırlı işler yapmak, günahlardan kaçınmak gibi çok önemli bir mesuliyeti var. Peygamber Efendimiz (as) da bir gün bu konuda dertlenmiş. “Ya Rabbi, benim ümmetimin ömrü neden bu kadar kısadır? Diğer peygamberlerin ümmetlerinin ömrü uzundur. Benim ümmetim bu kısa zamanda ahireti kazanmaya nasıl güç yetirecek?” mealinde düşünceler içerisinde Rabbine iltica etmiş. Cenab-ı Hak, kâinatı onun için yarattığı sevgili peygamberimizi (as) hiç mahzun bırakır mı? Onun ümmetine, diğer ümmetlerin sevaplarını geçebilecekleri fırsatlar vereceğini bildirmiştir. Bunlar öyle altın fırsatlar ki, diğer ümmetlere verilmemiştir. Bir sevaba bin, bir güne bir ömür gibi eşsiz fırsatlardır. Bizim ömrümüz görünürde azdır ama, üç aylar gibi, mübarek geceler gibi bire bin kazandıran günler Rabbimizin ihsanıyla, keremiyle bize verilmiştir. Yine böyle bir hasılat zamanının içindeyiz. Bu fırsatı iyi değerlendirmek 80 yıl ibadet sevabını kazandıran kârlı bir yatırım demektir. Bu kıymetli zamanlar, bizim kısa zannettiğimiz ömrümüzü işte böyle uzatmaktadır.

İbadetlerde ve hayırlı işlerde normal günlerde sevabın karşılığı on ise, Recep ayında yüzden fazla, Şaban ayında üç yüzden fazla, Ramazan ayında bin ve Cuma gecelerinde binlere, Kadir Gecesinde ise otuz binlere çıktığı müjdesi vardır.

Allah’ın rahmetinin coştuğu, af isteyeni affettiği, hesapsız sevaplar verdiği bu çok özel günlerin fırsatlarından mahrum kalmamak için, kısa ömrümüzü uzatmak için şimdi gayret zamanıdır. Cenab-ı Hak bu mübarek günleri, bizim ve âlem-i İslâm’ın kurtuluşuna vesile kılsın. Dünyanın her yerindeki zulme uğrayan Müslümanlara ve masum insanlara, bilhassa Filistin halkına zafer nasip etsin. İttihat-ı İslam’ın yaşandığı, barış, huzur, güven ve adaletin olduğu günler görmemiz duası ile.

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