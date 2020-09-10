"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ölüm kol geziyor

Mikail YAPRAK
10 Eylül 2020, Perşembe
Evet; dünyada ve ülkemizde ölüm sebeplerinin artış kaydetmesi ve ölümlerin hız kazanması gerçeğini düşünürken, gayr-i ihtiyarî “ölüm kol geziyor” deyivermişim.

Buna bir sebep de, gazetemiz sayfalarına peşpeşe düşen ölüm haberleri olmuştur. Bazı yazarlarımızın muhterem anne veya babalarının vefatı ise topyekün okur ve yazar camiamızı yakından alâkadar etmiş; bu âlakadarlık ise başsağlığı, taziye, teselli ve dualarla tezahür etmiştir. 

Neymiş, ölüm kol gezermiş. Gezerse gezsin. Hoş geldi, safalar getirdi, diyebilmektir asıl mesele. Ecelin emirle geldiğine iman etmek, imanla gitmeye namzet yaşayabilmektir asıl yaşamak.

Ölüme çok uzak (!) olduğumuzu biliyoruz. Hem de böyle bildiğimizi (yani zannettiğimizi) dünyaya dalmada, mal toplamada ve servet edinme yarışında ispat bile ediyoruz. Ya peki ölümün bize ne kadar yakın olduğunu da aynı nispette biliyor ve farkediyor muyuz acaba? 

Bu soruya cevaba hazırlanırken bırakalım dünya ehlini. Yani ölümün bize ne kadar yakın olduğunu idrak edebilme hususunda o kadar uzağa kaçmayalım. Üstad Bediüzzaman'ın bir çok mektubunda, "ahiret kardeşlerim" hitabına muhatap olan ve "ehl-i ahiret" sayılan Nur talebeleri şöyle bir düşünsün. Acaba Üstad bizzat Ahiretten bu zamana şöyle bir nazar etse, bu Ahiret kardeşlerini nasıl bir halde bulacaktır?

Ve Risale-i Nur; bu talebelerini hangi vaziyette müşahade ediyor? Her bir Nur talebesi, kendi haline bu nazarla bizzat ve yeniden bakabilir. Ve acaba aklen, vicdanen ve kalben nasıl bir hükme varır? Elbette ki, "istisnalar kaideyi bozmaz" veya "hüküm eksere göredir" kaideleri burada da geçerli olmak kaydıyla..

Aslında dünya da bir perdedir. Her kulun inşaallah hüsn-ü hatime ile Mevla-i Kerim'ine kavuşmasının perdesini kaldıran da ölümdür. 

Hem şu fani hayatı asıl değerli kılan da, her nefisin tadacağı âyet-i kerime ile sabit olan ölüm değil midir?

Koronavirüs dalgası varmış, ölümlere vesile oluyormuş. Evet tedbirlere azamî dikkatle riayet edelim. Ama korku ve evhamdan da katiyyen uzak duralım. Ecel gizlidir, ölüm haktır. Sebeplerin bu imtihan dünyasında vazifesi sadece perde olmaktır. İş gören kudret-i İlahîdir. 

Unutmayalım ki; “Havf-ı mevt mevti getirir”, yani ölüm korkusu da ölüme sebep olabilir. Mesela, bir asker siperinden ölüm korkusu ile çıkıp kaçmaya başlasa; düşmana hedef olur. Bu duruma "ölüm korkusu onu ölüme götürdü" denilir. Halbuki bu asker, korkusunu yenip siperini terk etmemiş olsa idi, hayatta kalma ihtimali daha güçlü olurdu.

Bizler de aman ha siperimizi terketmeyelim. Tedbirler çerçevesinde organize edilen derslerimize devam edelim, tesanüd ve muhabbeti gevşetmeyelim. Hasbelbeşer birbiriyle uğraşanları da bundan vazgeçirelim. Ve illa ki helalleşelim.

"Evet, sırr-ı ihlâs ile samimî tesanüd ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hattâ ölüme karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır."(1)

"Yani, 'Eğer dostlardan mufarakat olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki, gelsin, alsın.' Demek, en ziyade insanı öldüren, ahbaptan mufarakattir."(2)

Dipnotlar:

1-bkz. Yirmi Birinci Lem’a, Haşiye

2-bkz. Yirmi Altıncı Lem’a, On Üçüncü Rica

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gittikçe fakirleşiyoruz... Bu zararın hesabını millet sormalı

    Yüz yüze eğitim için hazırlık gerek

    Maskeler ücretsiz dağıtılmalı

    BES de israfa kurban gitmesin

    KYK borçlusu gençlerin gözü Mecliste

    Dünya Meteoroloji Örgütü'nden ''küresel sıcaklık artışı'' uyarısı!

    Küresel salgına ilişkin son gelişmeler

    Tunceli'de kalp krizi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu

    MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında karar açıklandı

    Türkiye'de 1673 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

    130 İngiliz milletvekili: Çin, Uygurlara karşı etnik temizlik yapıyor

    Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanı koronavirüse yakalandı

    Türkiye genelinde yarın koronavirüs tedbirleri denetlenecek

    ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 194 bin 75'e çıktı

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

    ABD Irak'taki asker sayısını 3 bine indireceğini açıkladı

    Motorinde 17 kuruş indirim

    Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

    Midilli Adası'ndaki yangın sonrası bölgede OHAL ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dış politika ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Adalet derdiniz var mı?
    Ahmet BATTAL

    Dindarların cumhuriyeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Sahtekârı piyasaya süren de olur
    Mikail YAPRAK

    Ölüm kol geziyor
    Sadettin Önal

    Mirza Efendi’nin öküzleri!
    Süleyman KÖSMENE

    Beklediğimiz külliyat elimizde!
    Hüseyin Topuz

    Okumayı dost gör
    Risale-i Nur'dan

    İki cihanın saadet vesilesi yalnız imandır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.