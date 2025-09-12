"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Biz de yapalım

Faruk ÇAKIR
12 Eylül 2025, Cuma
New York

Türkiye’yi idare edenlerin ve tabiî ki idare edilenlerin de yaptığı yanlışlardan biri de ‘Akıl için yol bir’ olduğunu bildiğimiz halde aynı hataları yapıp, yeni ve doğru neticeler beklememizdir. Oysa sürekli tekrar edildiği üzere, ‘Amerika’yı yeniden keşfe’ gerek yok. 

Keşif değil, ama kısa bir ziyaret vesilesiyle Amerika’ya geldik ve yapılan iyi işleri görünce “Onlar yapmış, biz niye yapmayalım?” diye düşünmeden edemedik.

Elbette koca bir ülkeyi, bir şehri görerek değerlendirmek isabetli olmaz. Ancak Amerika’nın dünyaya verdiği hukukî ve maddî zararların yanında kendi içinde bir düzen kurduğu ve ekonomik anlamda da büyük olduğunu herkes biliyor. Bunun sebepleri arasında dünyayı sömürmek de olabilir. Bununla birlikte milletin çalıştığı, eğitime, kitaba ve ‘ehliyet’ ve liyakate önem verdikleri inkâr edilemez. 

Görüştüğümüz akraba ve arkadaşların anlattığı bir mesele özellikle dikkatimiz çekti. Biraz da taaccüple, “Burada (New York’un bir bölgesi) o kadar fazla kütüphane var ki ben şaşıyorum. Sadece öğrenciler değil, ailenin diğer fertleri de düzenli olarak kütüphaneye gidiyor. Ben de merak için gidiyorum, ama kütüphaneden istifade edemiyorum, hatta sıkılıyorum. Bakıyorum Amerikalı komşularımız resmen kütüphanede çalışıyorlar” diye anlatıyor. Sonra devam ediyor: “Çünkü buradaki ilkokullarda çocuklar kitap okumaya teşvik edip alıştırılıyor. Her sene belli sayıda kitap okumanız lâzım. O kitaplardan imtihan olursunuz. Öğrenciler o kitapları okumak mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini. Ayrıca kütüphanelerde mutlaka okul öncesi çocuklar için de bölümler var ve oralarda da küçük yaştaki çocukların kitap dostu olması için malzemeler olur. Bu şekilde büyüyen çocuklar da büyük ölçüde kitap okuma alışkanlığı kazanıyor.”

Bu çerçevede anlatılanları duyunca “Akıl için yol bir” diye düşünmemek mümkün mü? Ve Amerika’nın esas bu yönünü örnek alıp çocuklarımızın ‘kitap dostu’ olmalarına gayret icap etmez mi? Hem Amerika ya da başka ülkeler çocuklarını ‘kitap dostu’ olarak yetiştirebiliyorsa aynısını ve daha iyisini biz niye yapmayalım, yapamayalım? 

Benzer şekilde çoğu şehrin etrafı parklarla, ormanlarla, yürüyüş yollarıyla dolu. Aynısını ve daha iyisini biz de yapamaz mıyız? Tabiî ki İstanbul’da ve Türkiye’de de parklar ve ormanlar var. Ama bunların yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. 15 milyonluk İstanbul’daki parklar kadar burada neredeyse bir kasabada park, orman ve ‘çevre tesisleri’ bulunuyor.

Hiçbir bahanemiz yok. Daha iyisi yapabiliriz, yapmalıyız ve yapalım vesselâm.

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    206 Japon milletvekilinden hükümete 'Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı

    Küresel Sumud Filosu’ndaki İspanyol tekneler Tunus'un Binzert Limanı'na doğru yola çıktı

    Fransa'daki protestolarda 675 kişi gözaltına alındı
    📷

    3 bin akrepli ürpertici bir tesis: 'Zehrin 1 gramı 8 ila 12 bin dolar arasında satılıyor'

    Milli Takım, EuroBasket'te final hedefiyle Yunanistan karşısında

    TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı - YÖK'ten İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne hakkında açıklama

    Ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu

    Mehmet Murat Çalık'ın tahliyesine yönelik tedbir talebi AYM tarafından reddedildi

    CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar

    Ankara Kalecik'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Nepal'de cezaevlerinden 15 binden fazla mahkum kaçtı

    Kanada'daki yangınların dumanı dünya genelinde 82 bin 100 kişinin ölümüne sebep oldu

    Can Holding'e yönelik 'suç örgütü' soruşturması: 8 kişi hakkında gözaltı kararı - Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

    İsrail, Yemen'e de saldırdı: Sana'daki ve Cevf'teki saldırılarda 35 kişi şehit oldu, 131 kişi yaralandı

    Trump, silahlı saldırıya uğrayan Charlie Kirk'ün öldüğünü duyurdu - Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyordu

    Olumsuz hava şartları sebebiyle Küresel Sumud filosu yarın yola çıkacak

    “İsrail ordusunun uzun kolu Orta Doğu’daki tüm düşmanlarımızın ellerini kesecek”

    Netanyahu, Katar'ı tehdit etti

    Küresel Sumud Filosu son hazırlıklarını yapıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    206 Japon milletvekilinden hükümete 'Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.