ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
“Güçlü büyüme” iddiası boşta!

Cevher İLHAN
TESBİT

Kamuoyu; yargı üzerinden siyasî operasyonlarla, muhalefete “abluka” ile âdeta işgal edilirken, ülkenin saptırılan gerçek gündeminde özellikle ekonominin yıkımı nazarlardan kaçırılıyor.

Oysa 23 yıllık AKP iktidarında, “tek kişilik otoriter rejim”de Türkiye’nin enflasyonda dünyada “dördüncü”, gıda enflasyonunda “birinci” duruma düşmesine bakmadan sanki daha yeni iktidara gelmişler gibi Cumhurbaşkanı’nın, “ekonomideki gelişmeler olumlu, tekrar güçlü, olumlu döngüye girdik” ifadelerinin tam tersine ekonominin can çekiştiği ekonomistlerin tesbitleriyle ortada.

Zira siyasî mühendisliklerde olduğu gibi gerçek enflasyonu yarı yarıya gösteren TÜİK’in pinpon toplu bütün “sepet saptırmaları”yla “tepeden tâlimatlı” enflasyon çöküşünde ekonomi de algı operasyonlarıyla, yalan-yanlış propagandalarla çarptırılıyor.

Bütün dünyada ve Türkiye’de bir-iki senede aşıldığı halde, 2018’den bu yana salgın dönemini de içine alıp 6-7 yıldır süren ekonomik kriz her haliyle kronikleşip ülkenin üstünde bir karabasan gibi çöküp kronikleşmiş. En son 19 Mart operasyonu sonrası 65 milyar rezerv kaybına “abluka”yla 8 milyarın eklenmesiyle “otoriter rejim”in finansmanına 70 milyar doların heba edilmesiyle devam ediyor.

Başta gıda ürünleri olmak üzere her şeyin fiyatı yüzde 400 zamlanırken, AKP’nin iktidara geldiği günde 1.5 lira olan dolar önce 4.5 liraya, “tek kişilik hükûmet”te dolar 41 lirayı, euro 48 lirayı aşmış. Özellikle sebze – meyve fiyatları yaz mevsiminde bile astronomik rakamlardan düşmezken, akaryakıta, doğalgaza üst üste gelen zamlarla iğneden ipliğe her şeye zam furyası sürüyor.

Asgarî ücret, yedi çeyrek altından üç çeyreğe, emekli aylığı sekiz çeyrekten iki çeyreğe düşerken, yeni vergilere ek vergiler geliyor, verginin vergisi alınıyor. TÜİK’in Temmuz 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına dayandırılan verilere göre, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 29,6 seviyesine ulaşmış, işsiz sayısı 13 milyonu aşmış, işsizler ordusuna milyonlar eklenmiş…

Sonuçta, iktidardakilerin “bütün alanlarda çok güçlü bir büyüme var, işsizlik oranları tek hanede, rezervlerimiz rekor düzeyde, enflasyonda düşüş devam ediyor” söylemleri havada kalıyor.

VAZİYET

“Milletin cebi”nden devletin kasasına...

Gündemin hayhuyunda nazarlardan kaçırılan hususlardan biri de Saray iktidarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile en az dokuz otoyolun işletme haklarının satışı için uluslararası bankalarla temas kurduğu haberleri oldu. (Bloomberg, 8.9.25)

Anlaşılan, şatafatın bedeli millete ödetiliyor. Önümüzdeki iki yılda 250 milyar dolar “özelleştirme” hedefleniyor. 

Görünen o ki çeyrek asra uzanan otoyol - köprü geçişlerinde araç sayısı, havaalanlarında yolcu sayısı, hastanelerde hasta sayısı üzerinden dolar garantili, İngiliz mahkemeleri tahkimli yüz milyarlarca dolarlık-avroluk ihalelerle “iktidardakilerin cebi”nden değil “milletin cebinizden yüz milyarların yandaş şirketlere - müteahhitlere peşkeş çekilmesiyle ülke öylesine bir girdaba sokulmuş  ki toplanan 4.7 trilyon vergilere rağmen bütçe bir milyara yakın açık veriyor.

Bunun içindir ki demir-çelik fabrikaları, şeker fabrikaları, elektrik üretim ve dağıtım şirketleri, rantı yüksek Hazine araziler dev kamu yatırımları, kamu varlıkları satılması satılıyor; bu yetmiyor, 1970’li-80’li yıllarda inşa edilen elde kalan köprüler ve yollar satılıyor.

SÖZÜN ÖZÜ

“Eyyühe’r rüus ve rüesa! [Ey reisler ve yöneticiler!] Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz!” 

(Bediüzzaman, Münazarat, s. 230)

