"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hoş geldin ey Şehr-i Ramazan

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
23 Mart 2023, Perşembe 00:41
O MÜTEFEKKİR YOLCU

Ramazan-i şerif ve orucunun hikmet ve faidelerine yönelik Bediüzzaman Hazretlari şöyle der:

“Ramazan-ı Şerifteki savm, İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeâir-i İslâmiyenin âzamlarındandır. İşte, Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri, hem Cenâb-ı Hakkın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-ı İlâhiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. (...) İnsanlar, gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde, o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazan unutuyor. Ramazan-ı Şerifte ise, ehl-i iman, birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezelînin ziyafetine davet edilmiş bir surette, akşama yakın “Buyurunuz” emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubûdiyetkârâne göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli Rahmâniyete karşı, vüs’atli ve azametli ve intizamlı bir ubûdiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvî ubûdiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar, insan ismine lâyık mıdırlar?” (Ramazan Risalesi, YAN)

Bu vesileyle Ramazan-ı şerifin hayırlara vesile olmasını dileriz.

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İftar daveti paraları depremzedelere

    11 Ayın Sultanı Hoş geldin

    Tasarruf şart

    Sıkıntılara tedbir alacak yöneticiler istiyoruz

    Hiç kimse bu vicdansızlığa alışmak zorunda değil

    Depremin faturası 126.3 milyar dolar

    14 Mayıs milat olacak

    Kuraklığa karşı acil çözüm üretilmeli

    'Türkiye'deki her 3 asansörden biri ''güvensiz''

    "Askerliğim" bütünleşik hizmeti kullanıma hazır

    Çin'de "kum fırtınası" alarmı - Hava kirliliği "zehirli" seviyede

    2. el online oto pazarında hem fiyatlar hem de satışlar arttı

    AYM, HDP'nin talebini reddetti

    Pakistan'dan çadır sevkiyatı devam ediyor

    Ukrayna Genelkurmayı: Bahmut ve Avdiyivka'da şiddetli çatışmalar sürüyor

    Bulgar yüzücü kazandığı madalyayı depremzedeler için sattı - 'Televizyonda gördüklerine inanamadım'

    "Cebimdeki tek harçlık"

    Yaraları sarmak için Ramazan iklimini iyi değerlendirelim

    Afet tedbirlerinde Şili’yi örnek alalım

    En Çok Okunanlar

    Genel

    11 Ayın Sultanı Hoş geldin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan ve Bediüzzaman
    Ahmet BATTAL

    Dışarıdan bakışla gündem ve siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasette de vazifeli bir şahsiyet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz
    Cevher İLHAN

    Bediüzzaman’ın siyasete ikazları
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman, kesbî ve vehbî ilme sahiptir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    “Bir tek gayem vardır”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.