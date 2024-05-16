Filistin yetim kaldı

Filistinlilerin Selahaddin’i vardı
Osmanlı’nın gitmesi hüzün
Filistin ülkesinde yetim kaldı
Ey Türkiye hâlâ geçerli sözün
Osmanlı adaleti şer’i düzen
Uyan artık fecri sadık sabahı
İsrail’in zulmü Filistin’i ezen
İmandır Filistin’in tek silahı
Filistin’in kaderi imtihanımız
Hani iman kardeşliği nerede?
Zulme karşıydı inancımız
Aralarımıza koydular perde
İslam aleminde tefrika nedir?
Tamir işi Risale-i Nura kaldı
Ne tahammül kaldı ne de sabır
Helaket asrın tamirini Nurlar aldı
Gençlere kavuştur Risale-i Nur’u
Ey kardeş indellah mesulüz
Ancak imanda bulur huzuru
Hepimiz sorumluyuz mesulüz
Mi’racın ilk basamağı, Mescid-i Aksa
İsrail Amerika’dan alır cesaret
Yahudi ne kanun tanır ne yasa
Birgün karşısına dikilir bu ümmet
Sen Bediüzzaman’a kulak ver
Bir araya gelelim ey ümmet
Biz mü’minler ittifak etsek eğer
Hak yolunda galip geliriz elbet
Nurları oku Üstadın ne demiş?
Yahudiler dinlerine çok bağlı
İsrail inancına bağlı kalmış
İnançta ise mü’minler yaralı
Tevfik Boz