Filistin yetim kaldı

ŞİİR

Filistinlilerin Selahaddin’i vardı Osmanlı’nın gitmesi hüzün Filistin ülkesinde yetim kaldı Ey Türkiye hâlâ geçerli sözün Osmanlı adaleti şer’i düzen Uyan artık fecri sadık sabahı İsrail’in zulmü Filistin’i ezen İmandır Filistin’in tek silahı Filistin’in kaderi imtihanımız Hani iman kardeşliği nerede? Zulme karşıydı inancımız Aralarımıza koydular perde İslam aleminde tefrika nedir? Tamir işi Risale-i Nura kaldı Ne tahammül kaldı ne de sabır Helaket asrın tamirini Nurlar aldı Gençlere kavuştur Risale-i Nur’u Ey kardeş indellah mesulüz Ancak imanda bulur huzuru Hepimiz sorumluyuz mesulüz Mi’racın ilk basamağı, Mescid-i Aksa İsrail Amerika’dan alır cesaret Yahudi ne kanun tanır ne yasa Birgün karşısına dikilir bu ümmet Sen Bediüzzaman’a kulak ver Bir araya gelelim ey ümmet Biz mü’minler ittifak etsek eğer Hak yolunda galip geliriz elbet Nurları oku Üstadın ne demiş? Yahudiler dinlerine çok bağlı İsrail inancına bağlı kalmış İnançta ise mü’minler yaralı Tevfik Boz

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