"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Okuyamamak

Nurenda Yaşar Coşkun
20 Şubat 2021, Cumartesi
Zaman ayarlarımızın kaçtığı ahir zamandayız.

Zaman ve ona uygun hayat dengemiz ciddî anlamda bozulmuş durumda. Hayat ritmimiz sağlıklı değil. Olması gerekenden çok daha hızlı ya da çok daha yavaş yaşıyoruz. Bundan dolayı hayattan kopuk bir halde hayatımızı idame ettiriyoruz. Normal bir zaman düzeyinde yapabileceğimiz birçok aktiviteyi yapamıyoruz. Dikkatlerimiz çabuk dağılıyor, uykumuz geliyor, odaklanma sorunu yaşıyoruz, biyolojik ritmin sesini artık duyamaz olduk, kitap okumak şöyle dursun, izlediğimiz videoları dahi hızlandırarak izliyoruz. Çok kısa bir zaman dilimine bir sürü şey sığdırmaya çalışıp, çok uzun bir zaman diliminde rehavet koltuğuna çekiliveriyoruz.

Kendimizi belli bir zamanda tanımlamaktan uzaklaştık, hangi zaman diliminde ne yapıyor olduğumuz meçhul, akıp giden zamanın neresindeyiz, hangi hayat hedefimizi gerçekleştirdik, doğduğumuzdan şu yaşımıza kadar neyi yapabildik bütün bunları cevaplamaktan aciz kalıyoruz. Bunlar zaman algımızın kaybolduğunun ve zaman kontrolümüzü yitirdiğimizin göstergeleri.

Bu asrın insanına zamanını kaybettiren “akıllı” telefonlarımız bizi yepyeni bir zaman boyutuna taşıyor. Artık onların hızına adapte olmuş durumdayız. Saniyeler içinde onunla dünyayı turlayıp elimizden bıraktığımız anda saatlerce uyuyup kalıyoruz. Gerçek hayatın zamanını sıkıcılaştırıp, sanal hayatın zamanında bize turlar attıran bu aletler birçok alışkanlığımızı bizden söküp alıyor, farkında değiliz. Kitap okuyamamak bunlardan biri…

Kitap okumamakla, kitap okuyamamak çok farklı. İlki, kaybının farkında olamamaktan kaynaklanan bir cahillikken, ikincisi bu asrın zaman algısındaki bozuklukların bir sonucu. Asrın insanı okuyamıyor, çünkü odaklanamıyor. Telefondaki yazıları çok rahat okuyabilenler eline kitap alınca ya okuduğunu anlamıyor ya da uyku sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Kitap gerçektir. Gerçek hayatın zamanına uyarlıdır. Kitap okuyup anlayabiliyorsanız zaman algınız henüz kaybolmamıştır, gerçeklikten kopuşun turnusoludur kitap okuyamamak. Eskiden insanlar ya okurdu ya okumazdı, şu an ise okuyamıyor. Bu gerçekten acı bir durum. İzlemek, okumanın yerini aldı. Oysa izlemek ne kadar da sun’î ne kadar fıtrattan uzak. Bakmak, görmek, okumak gibi fıtrî hallerimizin yerini izlemenin alması üzücü bir durum. Fıtrî olmayanda tefekküre giden yollar kapalıdır. Bu yüzden kâinat kitabına bakışımız ekrandan olmamalı, bizatihi yaşayarak, görerek, okuyarak olmalıdır.

Yeni doğan bebek, gerçek bir zaman algısıyla gelir bu dünyaya, onun ritmi esas olandır, sağlıklıdır bu yüzden olup biteni görür, işitir fark eder. Onları kendi dünyamızın çarpık zamanlarına adapte etmek yerine, bizim onların ritmine uyum sağlamamız gerekir. Eğer onları yavaş buluyorsak, onlarla vakit geçirmeye tahammülümüz yoksa dönüp kendimize bakmalıyız. Çünkü bozuk olan o değil biziz.

Sonuç olarak kaymış zaman algılarımızın belki de tek tedavisi fıtrata dönüştür. Çünkü fıtrattan uzaklaştığımız her an marifetullaha olan mesafemizi de arttırıyor. Ömrümüzden giden her ânı, her an fark edebilmek en büyük hazinedir.

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Sorular cevapsız kaldı! Basın kartında keyfilik yok sayıldı

    Acılarımız üzerinden siyasi şov yapılmasın

    Kendi tohumumuza sahip çıkalım

    Trabzonspor'dan bir galibiyet, Başakşehir'den de bir mağlubiyet daha

    Çin’de camiyi taşladılar

    İnsanların tabiata karşı tahribi intihara yönelik

    Sokak kısıtlaması başladı

    Akademik kalite geriledi

    Kenya'da alarm durumu: Her 10 evden 2'sinde hiç yiyecek yok!

    Türkiye'de son 24 saatte 7419 vaka ve 82 ölüm gözlemlendi

    ‘Para kazanamıyoruz, destek istiyoruz’

    İlâç fiyatlarına yüzde 20 zam geliyor

    “Ekrana çıkamayacaklar listesi var”

    Kasırgaların hızı ikiye katlandı

    Bakan Akar: Kendilerini hiçbir yerde güvende hissedemeyecekler

    'Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız'

    ABD, yeniden 'resmen' Paris İklim Anlaşması'nda

    'Irkçılık hayatı mahvediyor, öldürüyor'

    MEB: Uygulamalı dersler tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze başlayacak

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Onur meselesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur ve Yeni Asya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali ATAÇ

    Dinî grupların handikapları
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya’ya itiraz haksızlıktır
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda duâlarla yardıma koşmak
    Said YÜKSEKDAĞ

    Üç aylara kavuştuk
    Faruk ÇAKIR

    Mutluluk herkesin hakkı değil mi?
    Mehmet ÇETİN

    52. Yıl dönümünde Yeni Asya
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Okuyamamak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.