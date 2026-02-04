Bediüzzaman

ŞİİR

Bir ışıksın karanlıkta açan, sanki kehkeşan, Melekut seni alkışlar semadan, Bir seyf ki, yekta-i nur'dan, Al-i Beyt'in namusuydu davan. Hor hor medresenin toprağında bir heyecan, Melek-i müekkel'in fısıldar sana her an, O esrar ki; kuşatmış âlem-i havi, Ne yedisi yetişir ilmine, ne de yetmişi. Başit'te ecram-ı sineması, Tillo'da, karıncadır dostları, Parmaklıklar ardında bir sarıklı, Kemerli burunlu, kartal bakışlı. Güllesi var nur-u topuzdan, Seyfi var nur-u elmastan, Çam dağında kaptan kulesi, Volga'da taşmış tefekkürün zirvesi. Saray-ı Yıldız'a değişmez o menzilleri, Katrandan seyreder melekut âlemini, Arkasında, zat-ı nuranî, İmam-ı Ali, İşte dört bir yanı, kanatlı nuranî. Kaderin mahkumu, taht-ı inayet altında, Korku tutmaz elini, bir ateşpare-i zekâ, Şimşekler sönük kalır nazarında, Rahat uyu Aziz Üstad, Nurcular davasında...

