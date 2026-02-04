“İşgal plânı”na ortak!

İran’a “tehditler” savuran Trump tarafından Mısır’ın Şarm’el Şeyh şehrinde alây-ı vâlâ ile ilân edilip 10 Ekim’de yürürlüğe giren “anlaşma” ve “ateşkes”e rağmen İsrail’in bütün dünyanın gözü önünde soykırımı sürdürmesi iç ve dış yoğun gündemin hayhuyunda kaybediliyor.

Üzerinden aylar geçtiği halde hâlâ hiçbir yaptırım uygulanmayan Netanyahu yönetiminin, Lübnan ve Suriye’nin yanısıra Gazze’ye saldırılarla kalmayıp Filistin toprağına, Batı Şeria’da bombalamalarla yasadışı “Yahudi yerleşim alanları”nı tam gaz genişletmesi gibi insanlık dışı uygulamaları devam ediyor.

Bu vahamet, en son Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri bakanlarının, İsrail’in “ateşkes”ten sonra binden fazla Filistinliyi öldürüp yaraladığı Gazze’deki ateşkes ihlâllerini kınamasıyla bir defa daha açığa çıkarken, Trump’un Gazze’yi İsrail’e katma, hibrokarbon kaynaklarını hortumlama komplolu bölgeyi “turizm, eğlence ve kumarhane merkezi” yapma “işgal projesi” âdeta karambola getiriliyor. (gazeteler. 2.2.26)

SAMİMİYETSİZLİK İFŞA OLUYOR…

“Ateşkes”e rağmen İsrail ordusunun Gazze’de saldırılarını sürdürdüğü, “sarı hat” olarak adlandırılıp işaretlenmeyen bölgede sivillere ateş ederek bir milyon Filistinliyi Gazze’nin batısına zorla sıkıştırdığı, hattın doğusunu sistematik bir biçimde yıkıp yaktığı vakıası, İsrail merkezli insan hakları örgütleri raporlarınca da itiraf ediliyor.

Öncelikle Birleşmiş Milletler (BM) devre dışı bırakılıp Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararı çiğnenirken, barışın tesisi çabaları baltalanıyor. “Filistin halkının devlet olma hakkına dayanan âdil ve kalıcı barış”ın önü resmen kesiliyor.

Gerçek şu ki Trump’un “Filistin Eylem Komitesi”yle, ABD-İngiltere uydusu, “Abraham anlaşmaları”yla soykırımcı İsrail’in işbirlikçisi Körfez krallıklarının, sultanlıklarla birlikte Ankara, emperyalist ecnebilerin uluslararası sermaye ve küresel ifsad şebekelerinin, Siyonistlerin oyununa geliyor.

Bu arada Filistin halkının yönetimini ve geleceğini tayin etme hakkı açıkça gasb ediliyor. İnsanî yardım misyonları özellikle tıbbî tahliyeler kısıtlanıyor.

Ve İsrail’in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’daki mülteci kamplarına saldırılarla on binlerce Filistinlinin zorla yerinden edilmesiyle 1967’den bu yana İsrail’in en ağır insanî felâketi dayattığı, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini tarafından ikrar ediliyor.

Bütün bunlara rağmen, “iktidara iliştirilmiş yandaş gruplar”ca görünürde “İsrail’i tel’in mitingleri”yle İsrail’in zulmü hamasî söylemlerle tel’in edilirken, Ankara’dakilerin İsrail’le ticaretin katlanarak sürmesi, devam hâlen Azeri petrolünün Türkiye limanlarından İsrail’e taşınması ve İsrail’le işbirliğini protesto edenlerin baskılarla derdest edilmesi, siyasî iktidarın samimiyetsizliğini bir defa daha ifşa ediyor.

“SOYKIRIM POLİTİKASI”NDA YER ALIYOR!

Filistin Eylem Komitesi’nin İsrail’i protestolarının engellenmesi, derdest edilen eylemcilere “limanları kapat, ilişkiyi kes!,” “Filistin’e özgürlük, İsrail’e ambargo!,” “yaşasın intifada!” sloganlarına “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açılması bunun göstergesi.

Ne yazık ki “tek kişilik otoriter rejim”de Saray iktidarı, soykırım süreci boyunca Siyonist işgale lojistik destekle Filistin halkının değil, sömürgecilerin safında. Filistinlilerin irâdesini ve tarihî haklarını yok sayan işgali fütursuzca sürdürürken, “arabulucuk” perdesinde ABD’nin “İsrail’in işgal planı”na ortak oluyor.

Özetle iktidardakiler, Trump’un uluslararası güç oluşturma, Gazze’yi “silahsızlandırma” paravanında sömürgecilere devretme, Kur’ân’ın “Yahudi milletinin ahidlerini bozup yeryüzünde ifsadı yayma” Kurânî hakikatle, ardı arkası kesilmeyen ateşkes ihlalleriyle Filistin halkının topyekûn tehciri amaçlı “soykırım ve kuşatma politikası”nda yer alıyor!

Gerisi lâf-û güzâf…