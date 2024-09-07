"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

“Bitmeyen” şu “Düalizm”imiz ya da şu “Bilimsel” dogmalarımız…

Orhan Ali YILMAZ
07 Eylül 2024, Cumartesi
Yine -her nedense- konu “oradan” açıldı şu öğretmenler odasında şu öğretmenler arasında…

Zannediyorum, bir biyoloji hocamız olsa gerek, insanın şu yaratılışı (ona göre oluşumu) konusunda şu öğretmen arkadaşlarını “hararetle” ve büyük bir “şevkle” aydınlatıyordu… Ben de ister istemez, kendisini sessizce ama şu ”dikkatle” dinlemeye koyuldum…

Biraz dinledikten sonra -her zaman olduğu gibi- yine dayanamadım ve kendilerine hitaben “İyi de hocam...” dedim ve şöylece devam ettim “Tek bir hücre; şu embriyo ya da zigot… Kim karar veriyor bunun yüz milyar kere çoğalması, hem de şu ‘insan’ olması gerektiğine?.. Hem, yine kim karar veriyor; hangisinin beyin, hangisinin kalp, hangisinin deri, hangisinin göz, kulak, dil.. hücresi olacağına?..”

Gayet kendinden emin bir edayla “Hocam, onları ‘genler’ belirliyor…” dedi.

Ben de “O zaman dedim; her bir genin, en az Sokrates ve Eflâtun kadar zeki, akıllı, bilgili, hem de şuurlu/bilinçli olması lâzım geliyor sanırım…

Sizce, böyle bir bilgi, hem de şu ‘bilinç düzeyi’ o genlerde var mı!?..

Bir program ya da bir yazılım; sizce, o programı veya o yazılımı ‘tasarlayan olmaksızın’ şu ‘varlık sahasına’ çıkabilir mi, şu vücuda gelebilir mi veyahut o program ya da yazılım şu ‘kendi kendisini’ tasarlayabilir mi?..” dedim.

Karşılık olarak “Öyle dersek, her şeyi din ile, şu inançla açıklamış oluruz hocam… Bizim, ‘bilim’in verileri”ni esas almamız gerekiyor…” dedi.

Bunun üzerine, kendisine “Tam anlamadım, sayın hocam, ‘hangi bilim’in verilerini!?.. Tamamen şu ‘pozitivist’ dille yazılmış, hem de ‘şekillendirilmiş’ şu ‘bilim’in verilerini mi esas alacağız?..

‘Bilim’in elde ettiği ‘aynı veriler’, pek çok açıdan, birbirinden apayrı, şu birbirine tamamen zıt, pek çok değişik felsefî bakış açısıyla incelenebilir ki…

Hem, yüzlerce, şu kadar Filozof, hem de bilim adamı tarafından incelenmiş de… İdealizm, Realizm, Rasyonalizm, Ampirizm, Egzistansiyalizm, Fenomenoloji ve diğerleri…

Hocam, felsefe’de, şüpheden arınmış şu ‘kesin bilgi’nin temelinde ‘mantıksal tutarlılık’ ve şu ‘çelişmezlik’ ilkesi onun olmazsa olmazıdır.

Örnek: Sanatlı ve mükemmel bir eser, bir Sanatkârı icabeder.

Hücre de (embriyo/zigot) son derece mükemmel, hem de sanatlı bir yapıdır; öyleyse bir Sanatkârı bizzarûre, zorunlu olarak icabeder, gerektirir…

Ressam olmaksızın resim, Nakkaş olmaksızın nakış, Kâtip olmaksızın, anlamlı bir yazının kendiliğinden vücuda gelmesi ne ise, yani aklen, şu ‘mantıken’ ne kadar ‘mümkün’ ise, bu da o…” dedim.

Sonra devam ettim “Hocam, her bir insanda, ortalama 100 trilyon hücre var ve “her bir saniyede” her bir hücrede, ortalama “1000 adet” kimyevî reaksiyon meydana geliyor; mitokondriler, lizozomlar, sentrozomlar, ribozomlar, stoplazma, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, çekirdek, çekirdek zarı... Her birinin kendine ait pek görev ve fonksiyonları var. Hücre’nin yapısını biliyorsunuz…

Ve her yıl –beyin hücrelerinin sayısı aynı kalmak kaydıyla- bütün şu 100 trilyon hücre her senede, yeniden yeniye ‘iki defa’ inşa ediliyor, yaratılıyor ve değiştiriliyor…

Bir de bu rakamı, dünyamız üzerinde elân yaşayan şu 8 Milyar insanın şu adediyle, şu sayısıyla, zannediyorum, ‘çarpmamız’ gerekiyor…”

Tam duyamadım; yine şu “genler” mi dediniz yoksa…

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fatura yine vatandaşa

    160 bin öğrenci kayıt yaptırmadı

    ABD’den Putin’e, ‘konuşma’ uyarısı

    Bir kişinin hezeyanının bedelini milyonlar ödüyor

    İsrail’in yaptığı savaş suçu

    Ürdün: Savaş ilanı kabul edeceğiz

    Sanatçılardan Biden’a ‘ateşkes’ çağrısı

    Sonbahar yağmurları vesilesiyle serinleyeceğiz

    Endonezya’da barış çağrısı

    Milli Takım beraberlikle başladı

    Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı

    Reformlar yapılsın

    UNRWA: Batı Şeria'daki Filistinliler en ölümcül haftayı yaşadı

    Romanya, Ukrayna'ya "Patriot" hibe edecek

    UCM Başsavcısı, katiller hakkında tutuklama kararı çıkarılmaması için baskı görüyor!

    "Daha fazla silaha ihtiyacımız var"

    Bangladeş'teki sel afeti milyonlarca kişiyi etkiledi

    Gazze'de 335 günde 40 bin 878 Filistinli katledildi!

    ABD, İsrail'in işlediği ağır suçları ayakta alkışlıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatlerin de çıkış yolu Risale-i Nur’da
    Genel

    Ürdün: Savaş ilanı kabul edeceğiz
    Genel

    Fatura yine vatandaşa
    Genel

    Bir kişinin hezeyanının bedelini milyonlar ödüyor
    Emre Tuncel

    Linç sonrası
    Genel

    Sonbahar yağmurları vesilesiyle serinleyeceğiz
    Genel

    ABD’den Putin’e, ‘konuşma’ uyarısı
    Ahmet BATTAL

    Hukuku gözden düşürenler
    Genel

    160 bin öğrenci kayıt yaptırmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.