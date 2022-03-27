"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Örtünmek

Orhan Ali YILMAZ
27 Mart 2022, Pazar
Tesettür, örtünme demekti.

Örtünmek fıtriydi.

Yaratılış gereği idi.

Her şeyin bir örtüsü vardı.

Bir de “örteni.”

***

Örtmek ve örtünmek bir ihtiyaçtı.

Çirkinlikleri ve kusurları gizlemek için.

Cenab-ı Hakk’ın bir ismi de “Settâr” idi..

Yani örten, örtücü.

***

Kâinatta her ne varsa bir örtüsü vardı.

Taşlar, ağaçlar, hayvanlar, böcekler, kuşlar...

Hattâ yeryüzünün bile bir “toprak”, gökyüzünün de “atmosfer” denilen bir örtüsü vardı.

Demek, örtü bir ihtiyaçtı.

Soğuktan, sıcaktan, zararlı şeylerden; belki de “çirkin görünmekten” korunmak için..

***

İnsanın örtünmesi insana mı bırakılmıştı?

Yoksa “her şeyi örtenin” istediği bir “örtünme biçimi” var mıydı?

İşte meselenin tam da can alıcı noktası...

***

Türkiye’de ise, yol bitmiş, “örtünme” gelip “türban”a dayanmıştı..

Büyük bir tartışmadır gidiyordu:

“Kadının başını örtmesi Kur’ân’da var mıdır, yok mudur?” diye.

Hattâ bu işin profesörleri bile vardı.

Her akşam her akşam televizyon kanallarında boy gösterip:

“Kadının başını örtmesini emreden bir âyet Kur’ân’da yoktur!

Bu sonrakilerin uydurmasıdır!(...)” diyorlardı.

***

Hâlbuki, Hz. Peygamber’in bir uygulaması vardı.

Ve, on dört asır, bin dört yüz küsûr senedir Âlem-i İslâm bunu, yani başörtüsünü, “başı örtmeyi” Kur’ân’ın bir emri olarak algılamış, kabul etmiş, hem de uygulayagelmişti..

***

İcmâ-ı Ümmet, Şerîât, Kur’ân, hem de Sünnet’ in nazarında herkesçe kabûl edilen “en kuvvetli” bir delil, bir hakîkatti.

Mânâsız bir hakikat, bu kadar asır ve bir o kadar inanan şu ehl-i dikkat, hem de dinde mütehassıs/uzman insanı meşgul etmiş, aldatmış olamazdı; akıl buna yol bulamazdı..

***

Bu “İcmâ” dışında söylenenler ise sadece “söyleyenleri” bağlardı..

Fakat bu meşhûr “âkıller”, kendi indî mülâhaza, nefsî, hem de gayr-i semâvî şu arzî (!) içtihadlarını “dînin kendisi gibi” takdim etme kurnazlığına kaçmışlardı..

Bunları gördükçe: “Dinime dahleden, bâri müselman olsa!” diyesi geliyordu insanın..

***

Bir de, herkes ama herkes konuşuyordu.

Hep; bana göre, benim anladığıma göre, benim düşünceme göre..

İnsanlar adedince “din yorumları..”

Din’in bir “garip”, belki bir o kadar da “orijinal!”, hem de “yeni” şu versiyonları...

***

“Câhil cesur olurmuş” diye meşhûr bir söz vardı.

Herhâlde bu da o çeşitten olsa gerekti.

Câhilliğin şiddeti arttıkça konuşmak için cesaretin şiddeti de artıyordu..

Konuşmanın şiddeti arttıkça da “din dışında” ne varsa hepsi dine “dâhil” ediliyordu.

***

Bizim memlekete, “uzak bir diyardan” çay toplamak için gelen bir işçiye çay bahçesinin sâhibi sormuş:

“Sen, çay toplamayi bilur misun”, diye.

Adam da kendisinden gâyet emîn bir edâ ile:

“Tabii, çok iyi bilirim! Yalnız, şu büyük çay ağaçları var ya, onlara çıkıp (!) onları toplayamam..” demiş.

Dini bilmeyenlerin, “uzak diyarlardan” dine müşteri olanların din hakkındaki şu “yorumlarına” ne kadar da benziyordu...

Okunma Sayısı: 58
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Demokrasi için hayat-memat mücadelesi"

    SMA’lı bebekler de yaşasın

    Kitap fuarında son gün

    Adaletsiz bir torba daha

    Yeni Asya coşkusu sürüyor

    Biden, Putin için 'kasap' ifadesini kullandı

    Çavuşoğlu: Oligarklar kurallara uymak şartıyla Türkiye'ye gelebilir

    BM: Ukrayna'da en az 1104 sivil öldü

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 136 çocuğun öldüğünü açıkladı

    Davutoğlu AKP’lilere seslendi

    Çanakkale Köprüsü otoyolla 272.5 TL’ye geçilecek

    Yemen'de 200 bine yakın göçmenin yardıma muhtaç olduğu açıklandı

    İran'dan Suudi Arabistan ve Kuveyt'e tepki

    Hava sıcaklıkları çarşambadan itibaren artacak

    27 il için 'sarı' kodlu uyarı verildi

    Kayseri'de maden ocağında göçük meydana geldi

    Ukrayna, 170 Rus askeri ile 42 askeri aracın daha imha edildiğini açıkladı

    Zelenskiy'den müzakere uyarısı: Şartlar adil olmalı

    BMMYK: Ukrayna'da en az 1081 sivil öldü

    ABD Savunma Bakanlığı: Rusya, Herson'daki kontrolü 'kısmen' kaybetti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bediüzzaman’ın hürriyete dair gelecek tasavvuru
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Çağları aşıp da gelen adam
    Risale-i Nur'dan

    Mele-i A’lânın sakinleri, Risale-i Nur’u alkışlıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hakikî istikbal
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışa milletçe itiraz
    Genel

    "Demokrasi için hayat-memat mücadelesi"
    Feyzullah ERGÜN

    Namaz’ın tıbbî hikmetleri (1)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Adnan NACİR

    Eski KÖİ’ye yeni âdet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.