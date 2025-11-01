"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İman ve ubudiyet

Mehmet KOVANCI
01 Kasım 2025, Cumartesi
ŞİİR

İman-ı tahkikîye sahip olursan eğer,

Teklif-i İlâhîde lakaytlık olmaz meğer,

Emr-i bi’l-ma ’ruf ile ve nehyi ani’l-münker,

Kuvvetli bir imanla kazanır bunlar değer.

 

İman kuvvetlendikçe seçersin kara, akı,

Sefahate set çeker ibadet iştiyakı,

Fark edecektir elbet hakikati ve hakkı,

Lakaytlık ve iştiyak, anlarsın elbet farkı.

 

Taklidî iman ile yapılamaz ibadet,

Zehirli bal gibidir terkedilmez mâsiyet,

Her bir günahta vardır seni mahveden lezzet,

Küfrün yolunu açar günahta ısrar elbet.

 

Dünyaya geliş gayen değildir dünya için,

Düşünürsen bulursun sebeb nedir ve niçin?

Dünya ve ahiretten birini hemen seçin,

Doğru seçim ahiret, fâniyattan vaz geçin.

 

En yüksek hakikattir elbet iman-ı billah,

En hakikî saadet, elbet marifetullah,

En halis sürur ise elbet muhabbetullah,

Daimî huzur için gerek itaatullah.

 

Kur’ân’da dört maksat var mü’min bilmeli elbet,

Tevhid, nübüvvet, haşir, dördüncüsü adalet,

Abdullah olduğunu öğretir ubudiyet,

Böyle kurtulur ancak hem dünya hem ahiret.

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi

    Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

    Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?

    Bosna Hersek'teki barış gücünün görev süresi bir yıl daha uzatıldı

    Dünya duyarsızlaştı

    Sudan’da katliam sürüyor

    Maaşlardan yüzde 3 kesinti yolda

    "Birileri nükleer denemelere başlarsa biz de aynısını yapacağız"

    Elektrik faturalarına ‘gizli’ zam!

    Ehliyetlerin yenilenmesi için bugün son gün

    Venezuela, ABD işgalini teşvik edenleri vatandaşlıktan çıkaracak

    İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturması: 10 gözaltı kararı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

    Fas: Çöl Bölgesi’ndeki altın araştırmalarında ümit verici sonuçlar elde ettik

    Risale-i Nur’un mesajları Konya Kitap Fuarı’nda yankılandı

    İzmir’de Kitap Fuarı coşkusu

    Nijerya'da darbe girişimi iddiası: 42 asker gözaltına alındı

    Tanzanya'da seçim sonrası tansiyon yükseldi: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    İhmal mi var?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi
    Genel

    Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.