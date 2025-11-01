İman ve ubudiyet

ŞİİR

İman-ı tahkikîye sahip olursan eğer, Teklif-i İlâhîde lakaytlık olmaz meğer, Emr-i bi’l-ma ’ruf ile ve nehyi ani’l-münker, Kuvvetli bir imanla kazanır bunlar değer. İman kuvvetlendikçe seçersin kara, akı, Sefahate set çeker ibadet iştiyakı, Fark edecektir elbet hakikati ve hakkı, Lakaytlık ve iştiyak, anlarsın elbet farkı. Taklidî iman ile yapılamaz ibadet, Zehirli bal gibidir terkedilmez mâsiyet, Her bir günahta vardır seni mahveden lezzet, Küfrün yolunu açar günahta ısrar elbet. Dünyaya geliş gayen değildir dünya için, Düşünürsen bulursun sebeb nedir ve niçin? Dünya ve ahiretten birini hemen seçin, Doğru seçim ahiret, fâniyattan vaz geçin. En yüksek hakikattir elbet iman-ı billah, En hakikî saadet, elbet marifetullah, En halis sürur ise elbet muhabbetullah, Daimî huzur için gerek itaatullah. Kur’ân’da dört maksat var mü’min bilmeli elbet, Tevhid, nübüvvet, haşir, dördüncüsü adalet, Abdullah olduğunu öğretir ubudiyet, Böyle kurtulur ancak hem dünya hem ahiret.

