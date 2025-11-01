"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Senaryo üzerine konuşmak

Ali BEYKOZ
01 Kasım 2025, Cumartesi
Geçen hafta kısa film senaryosu örneği yayınlamıştık. Hastalar Risalesi ana konumuzdu.

Risale-i Nur okuyan ve senaryo yazmayı bilen yirmi kişiden bunu isteseydik belki de yüze yakın farklı senaryo örnekleri ortaya çıkacaktı. Her insanın hayalleri farklıdır. Duyguları düşünceleri de... 

Senaryoyu senarist yazdıktan sonra üzerinde biraz daha düşünerek ufak tefek düzeltmeler yapar ve son halini verir. Senarist sonra kendisine şu soruları sorar. “Bu senaryom vermek istediğim mesajı verdi mi? İçime sindi mi? Filmi çekilse güzel olur mu? Ben bu filmi seyretmekten mutlu olur muyum? Bu senaryoyu başkası yazsa ve çekilse ben seyreder miyim?" 

Sonra film yapım şirketine bu senaryoyu ulaştırır. Yapımcı ve daha sonra yönetmen senaryoyu okur. Yönetmen bu filmi çekebiliriz derse senarist ve yönetmen bir araya gelip senaryoyu konuşurlar. Yönetmen senaryonun zayıf ve güçlü kısımlarını anlatır. Senarist de o sahneleri niye yazdığını… Senarist bazen yönetmenin talepleri doğrultusunda ufak tefek eklemeler değişiklikler çıkartmalar yapabilir. Oyuncular seçilir ve okuma provası yapılır. Bu aşamada oyuncunun senaryo ile ilgili teklifleri olabilir. O tekliflerde yönetmenin ve senaristin hoşuna giderse senaryoda yer bulur. Kısa filmlerde yönetmen, hafızasında çekim senaryosunu oluşturur. Uzun filmlerde çekim senaryosunu her sahne için notlar alarak yapar. Bu sırada çekim yapılacak mekânlar araştırılır. Çekim mekânları filmin konusuna, hikâyenin geçtiği tarihe göre oldukça önemlidir. 1940'lı yıllarda geçen bir hikâyede ev çatılarında uydu anten olmamasına dikkat edilmelidir. Kostümlerde kullanılacak materyallerde aynı şekilde filmin inandırıcılığı açısından önemlidir.

"Yine mi Namaz?" filmi çalışmaları esnasında zengin adamın şoförüne “Tefo” diye hitap etmesi önerisi gelmişti. Bu noktada kişi tahlilinin ne kadar önemli bir konu olduğu ortaya çıktı. Senaristin yazdığı ve uzun süre tahlilini yaptığı zengin iş insanı için bu hitap uygun değildi. Burada tanımladığımız: Kendine güveni yüksek, başarılı ve karizmatik bir iş insanıydı. Dış görünüşüne, statüsüne ve imajına oldukça önem veren birisiydi, marka giyinir, pahalı saatler takar, lüks araç kullanır ve kibirlidir. Dolayısıyla özel şoförü ile arasında her zaman bir mesafe vardır. “Tefo” diye hitap etmesi uygun değildi.

Geçen hafta yayınladığımız senaryomuza tekrar gelirsek, biraz daha uzundu, fakat gazete köşesinde yayınlanacağı için bazı diyalogları çıkartmak zorunda kaldım… Hastalığın tezlerinin zayıf olduğunun, çatışmanın az olduğunun farkındayım. Fakat onları da ekleyerek yayınlarsak  başkaları için çekime hazır bir senaryo olur. Çekmeyi düşünen varsa Hercule Poirot'un dediği gibi “Küçük gri hücrelerini biraz da onlar çalıştırsınlar…”

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi

    Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

    Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?

    Bosna Hersek'teki barış gücünün görev süresi bir yıl daha uzatıldı

    Dünya duyarsızlaştı

    Sudan’da katliam sürüyor

    Maaşlardan yüzde 3 kesinti yolda

    "Birileri nükleer denemelere başlarsa biz de aynısını yapacağız"

    Elektrik faturalarına ‘gizli’ zam!

    Ehliyetlerin yenilenmesi için bugün son gün

    Venezuela, ABD işgalini teşvik edenleri vatandaşlıktan çıkaracak

    İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturması: 10 gözaltı kararı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

    Fas: Çöl Bölgesi’ndeki altın araştırmalarında ümit verici sonuçlar elde ettik

    Risale-i Nur’un mesajları Konya Kitap Fuarı’nda yankılandı

    İzmir’de Kitap Fuarı coşkusu

    Nijerya'da darbe girişimi iddiası: 42 asker gözaltına alındı

    Tanzanya'da seçim sonrası tansiyon yükseldi: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    İhmal mi var?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi
    Genel

    Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.