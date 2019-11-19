“YAN” için “indeksli katalog” ihtiyacı üzerine...

İnceleme/araştırma mahsulü kitapların sonlarında, tam da bu tür kitaplara uygun olarak mühim bir kısım vardır:

“Kaynakça” (bibliyografya). Orada, istifade edilen eserler belli başlı bilgileriyle listelenir. Dolayısıyla bibliyografya kısaca “kitap listesi” demektir...

Bir de—ilgili kılavuzlarda bahsedilmese de— “katalog” diye bir vakıa var ki bu da esasında bir nevi “tür”dür. Burada bibliyografik bilgilerin yanı sıra kitabın varsa “arka kapak yazısı” ile meselâ “notlar” alt başlığıyla kimi mühim ve de enteresan detayları paylaşılır. Katalogda “ekler” başlığı altında verilebilecek “yazar, tür, konu, yıl” gibi indeksler de onu ayrıca zenginleştirir.

50 YILDA BİNLERCE ESER!

Bu kısa “meslekî” bilgilerden(!) sonra gelelim asıl meramımızı anlatmaya...

Efendim, Yeni Asya Medya Grubunda gazetemiz “Yeni Asya”dan sonra ehem-mühim sıralamasında bizce ikinci sırada gelen Yeni Asya Neşriyat (YAN) için şümullü bir katalog ihtiyacının artık elzem olduğunu belirtmek isteriz!

Ma’lûmdur ki merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey’in teşvikiyle “Yeni Asya” gazetesinin 1970’teki te’sis ve teşekkülünü ta’kiben, “kimi gazete yazılarının kalıcılaşması” adına kurulan Mihrap Yayınlarıyla YAN’ın da temeli atılmış oldu. Mihrap Yayınlarının adı bilâhare “Yeni Asya Yayınları”na çevrildi; 1990’da ise—şartların değişmesiyle—isimde küçük bir rötuş mecburiyeti hâsıl oldu: “Yeni Asya Gazetesi Neşriyatı.” Ve nihayet bugünkü isme (“Yeni Asya Neşriyat”) kavuşuldu...

“Mihrap Yayınları,” “Yeni Asya Yayınları,” “Yeni Asya Gazetesi Neşriyatı,” “Yeni Asya Neşriyat” derken 50 yılda “kitap, takvim, broşür, poster, video ve ses kasetleri...” formatında Türkçe ve sair dillerde belki de “binlerce” eser neşredilmiş bulunuyor!

HERKESE AÇIK BİR ARŞİV...

İşbu eserlerin mühim bir kısmının—ma’zideki kimi inkıtalara rağmen—illâ ki arşivlerde muhafaza edildiği farz olunur! Ve ayrıca “arşivleme” çalışmalarının YAN’ın tarihi bakımından ne kadar ehemmiyetli olduğu ilgili ve yetkilisinin bilgisi dâhilindedir.

Bu fakir, indeksleriyle birlikte kâmilen hazırlanması belki de “seneler”i bulabilecek bir katalog çalışmasının, tamamlandıktan sonra internet ortamında umumun istifadesine sunulmasının iyi olabileceği düşüncesindedir! Böylece—en azından—“Yeni Asya” ile ilgilenen araştırmacılar, “hangi formatta hangi eserlerin kimler tarafından hangi türde ve hangi yılda... üretilmiş olduğu” gibi bilgilere rahatça ulaşabilirler.

Böyle bir gayret ve takdimin her hâlde “Yeni Asya”nın müessesevî yönüne artı puanlar kazandıracağı izahtan varestedir!

“Seneler” vurgumuz ilgili şahıs ve/ya üniteleri “düşündürebilir!” Şu hâlde, kısa vadede bu işin kotarılması için bir teklifimiz var: Evet, “Başlamak işin yarısıdır.” sırrınca, yıllar içinde mütekâmil hâle gelebilecek bir kataloğun en basit şekliyle birkaç elemanla birkaç ay içinde hazırlanması mümkündür; yeter ki bu hususta bir “irade” ortaya konulsun...

HAREKETTE BEREKET VAR!

“Yeni Asya sevdalısı” olarak biz şahsen böyle bir projeye katkıda bulunabiliriz!

Hem bu hususta tecrübe sahibiyiz... Şöyle ki:

Arada bir bahsini ettiğimiz üzere, 2013 basımı “Bediüzzaman Kitaplığı” nam eserimizde—ki “indeksli katalog”dur—o tarihe kadar Türkçe kaleme alınan ve dolayısıyla neşredilen yüzlerce adet kitabı tek tek tanıtmış, sadece “çalışmanın müddetinin uzamaması ve hacminin genişlememesi” gibi endişelerle—“yıl indeksi” dışında pürkusur olan bu eseri Allah’ın izni ve inayetiyle vücuda getirmiştik.

Teklif bizden, takdir siz(ler)den!