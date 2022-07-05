“Bediüzzaman ‘devlete yürüme’yi hedefine koymadı”

Nur Talebesi, Bediüzzaman Said Nursî’yi “Peygamberimizin (asm) âhirzaman vârisi” olarak kabûl eden, başka şeyh ve hocaların peşine gitmeyen [Kastamonu Lâhikası, YAN, s. 87.]; onun te’lif ettiği Risâle-i Nur Külliyatını bir bütün olarak kendi te’lifi gibi kabûl edip onun neşrini hayatının gâyesi olarak benimseyen kişidir [Mektubat, YAN, s. 400.].

(...) Nur Talebesi, Demokratlara nokta-i istinat olur [Emirdağ Lâhikası-2, YAN, s. 352.]; dindar kimlikli de olsa, demokrat olmayan siyâsî cereyanlara ve partilere iltifat etmez. (İbrahim Ersoylu – 03 Haz’22 Cuma) * (...)“Demokratik tövbe” çağrısı aslında Bediüzzaman Said Nursî tarafından yüzyıl önce yapılmış bir çağrıdır. (...) Cemil Çiçek’in “demokratik tövbenin örneğinin olmadığı”nı söylemesi eksik bir ifâde olmuştur! Bediüzzaman Said Nursî’nin söylediği gibi, tövbe edenler çoktur. En basit örneği, başörtüsü mes’elesindeki haksız ve gereksiz inadından vazgeçen bir kesimin vaziyeti bir nevi “demokratik tövbe” değil midir? (Hasan Koç – 03 Haz’22 Cuma) * Bediüzzaman, “hürriyet, meşrûtiyet / demokrasi, cumhuriyet” mevzularındaki çarpık anlayışları yıkmış, hakikî tanımlarıyla İslâm’ın malı olduklarını izah ve ispat etmiştir. (Ali Ferşadoğlu – 10 Haz’22 Cuma) * (...)Bediüzzaman’ın “diğer yollar denenip sonunda Risâle-i Nur’a gelineceği” anlamındaki tespitleri yaşanmaktadır ve mes’elelere başka çâre de gösterilemiyor. (Şemsettin Çakır – 10 Haz’22 Cuma) * Sâdece Yeni Said Dönemi eserlerine sâhip çıkmak, öncesi ve sonrası devirdekilerine sâhip çıkmamak “Bediüzzaman’ı bütünüyle anlamamak”tır. (Mehmet Çetin – 11 Haz’22 C.tesi) * (...)Bediüzzaman “Milletin hastalığı zaaf-ı diyânettir.” diyerek teşhisi koymuş, “îmana ve Kur’ân’a hizmet”i esas vazife bilmiştir; “devlete yürüme”yi hedefine koymamıştır—talebelerinin hizmetlerinde de böyle bir hedef yoktur. (Mikâil Yaprak – 23 Haz’22 Perş.) * [Bediüzzaman] 30 senedir kendisine hapislerle ve tazyiklerle sıkıntı veren partiye hakkını helâl ederek, yapılan zulümleri yüzde 5’e verir, yüzde 95’ini mes’ûl tutmaz (Emirdağ Lâhikası, s. 877.) Yâni o günlerdeki parti politikalarını belirleyen yönetim kadrosunu mes’ûl tutar... / CHP’nin şimdiki yönetim kadrosu da o gün yapılanları yanlış görerek mağdurlarla helâlleşmek istiyor. Sanki Bediüzzaman tarafından Hilmi Uran’a yazılan mektuptaki hakikatler tecelli ediyor! / “6’lı masa,” ülkede demokrasiyi te’sis ederek “tek adam yönetimi”nin yerine “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi” getirmek istiyor. CHP’nin içinde bulunduğu bu ittifakı desteklemek Bediüzzaman’ın Meşrûtiyet öncesinde İttihatçıları desteklemesine benzemez mi?.. (İlimdar Kaya – 25 Haz’22 C.tesi) * (...)Risâle-i Nur hilâfete ait siyâsî konularda yaşanan zamana uygun çözümler üretmiş, her çeşit baskı ve zorlamayı reddetmiş, demokrasi ve meclise atıfta bulunmuştur; dolayısıyla bir bakıma “beşinci halife” unvanına uygun bir rehberlik ortaya koymuştur. (İlyas Üzüm – 29 Haz’22 Çarş.) *** Not: Yukarıdaki “Yeni Asya yazarlarından Nur’lu tespitler,” gazetemizin 01-30 Haziran 2022 tarihli nüshalarından derlenmiştir.

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