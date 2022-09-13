Maişette mutluluk ‘iktisat ve kanaat’ten geçer

GENÇ YORUM

(...)Evlilik bir simyâdır; değiştirir ve dönüştürür. 1 + 1’in sonucu bilimsel olarak 2 iken bu durum evlilikte (...) 1’dir. [Yâni evlilik] “Sen + Ben = Biz” bütünlüğünü oluşturur. Bu yüzden her yönden uyum çok önemlidir. (Beyzânur Altınbaş)

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Kulluk için yaratılan, ruhlar âleminde Rabbine söz veren ve dünyâ hayatında bu sözünde durmayan insanın (...) mutlu olması imkânsızdır; zira gönderiliş maksadına, fıtratına tezat hareket mutsuzluk getirir. (...) Mutlu olmak isteyen, “Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı îmanla hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.” (Kastamonu Lâhikası, s. 164.) ifâdesinde işaret edildiği gibi “îman, farz ve günah” parametrelerine dikkat etmeli (Cenk Çalık)

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Ma’lûm, “Said” isminin bir diğer mânâsı “mutlu, mes’ut ve bahtiyar” demektir. İsmi “Said” olduğu gibi maişette de mes’ut olan, kimsenin minneti altına girmeyen Said Nursî, tam bir iktisat ve kanaat ile hareket etmiş ve maişet derdini düşünmemiştir. Demek oluyor ki maişette mutlu olmanın gerçek yolu “iktisat ve kanaat”ten geçiyor... Zira “kanaat eden iktisat eder, iktisat eden bereket bulur.” (Mektubat, s. 330.) Bereketin olduğu yerde de huzur ve mutluluk kendiliğinden gelecektir. (Said Yüksekdağ)

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Mes’ut olan insan yalnızca midesi dolan değil, tersine gönlü ve ruhu doyan insandır. Yâni mutluluk yalnızca çevresel şartlara bağlı değildir, içsel şartlarımıza da bağlı bir duygudur. (Senâ Doğruer)

BİZİM AİLE

Oruç ve açlık olduğunda vücût zararlı hücrelerini yemeye başlamaktadır, bunun adına “otofaji” denmektedir. Böylelikle hem zararlı hücrelerden arınmış oluruz, hem de bağışıklık sistemimiz güçlenmiş olur. (Betülnur Manisalı-Yaşar)

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Anlatmak, konuşmak kolay, ama maalesef etkisi çok az! Te’sirli ve kalıcı bir metot istiyorsak “hayatımızla örnek olmak”tan daha iyi bir yol bilmiyorum. (...) Yavrularımızla geçirdiğimiz hoş vakitler bizlerin yolundan gitmeleri açısından oldukça önemlidir—çocuklar sevmediğinin sözünü de dinlemez. / Çocukluk hatıralarıysa bir ömür boyu te’sir eder. “Câmi, namaz, oruç ve bayramlar”ın onlar için kıymetli olmasında çocukken sevmelerinin etkisi çok büyük. (Fatmanur Şahin-Öztaş)

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“Ruhsal problemler” ifâdesiyle sâdece “beyin” ve nörolojik çalışmalar ön plâna çıkarılmaktadır; oysa ruhun en merkezî noktası “kalp”tir. “Kalp hayatının rehabilitasyonu / iyileştirilmesi ile, birçok psikolojik / ruhsal problemin de çözülebileceği” hususu da ihmâl edilen bir seçenek olarak alanın uzmanlarını beklemektedir. Kalp hayatının düzenlenmesi, takviye edilmesi ve kalbî donanımların keşfedilmesiyle birçok psikolojik ve sosyal problem(...) çözüme kavuşacaktır. Belki de beyin odaklı çalışmalara kalp odaklı terapi çalışmalarıyla destek verilse, önleyici ve tedâvi edici süreç daha sağlıklı ve de daha verimli bir hâle gelecektir... (Mustafa Taşkın)

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Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Ağustos 2022 tarihli sayılarından derlenmiştir.

