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21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

2021 sonuna kadar artar

21 Eylül 2020, Pazartesi
CARDATA GENEL MÜDÜRÜ HÜSAMETTİN YALÇIN, “2. ELDEKİ ARTIŞLARIN BİR SENE BOYUNCA HATTA 2021’İN SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİNİ BİR OTOMOTİV DATA ŞİRKETİ OLARAK ÖNGÖRÜYORUZ” DEDİ.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, son dönemde tartışma konusu olan 2.elde artan fiyatların durumuna dair değerlendirme de bulundu. Yaklaşık yılbaşından beri ikinci el araç fiyatlarının Eylül ayıyla birlikte çok astronomik oran olan yüzde 80- 85 civarında arttığını belirten Yalçın, “Yani 1 Ocak’ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun da tabi birçok sebebi vardı. Bu sebeplerin başında; pandemiylebirlikte sıfır km araç üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun oldukça azalması, Mayıs ayına kadar da üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır km aracın olması geldi. Sıfır km araç almak için bayiye, showrooma giden ve cebinde parası olan bir vatandaş, sıfır km araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep patlamasını oluşturdu. Tabiî ki talep patlaması olunca da fiyatlar da ikinci elde yukarı yönlü artmaya devam etti. Bu en büyük sebeptir” dedi.

Bu şekilde devam edecek

Yalçın, diğer sebepleri açıklarken de, “Diğer sebep ise ‘sun’î artışlar’ dediğimiz olgu oluştu. Bu da şu demek; ikinci el araç fiyatları yükselirken, esnaf, satıcı, bayi dediğimiz kesim de araçlara suni artışlar ekleyerek bu astronomik artışta önemli bir pay sahibi oldu. Ve ikinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021’in sonuna kadar devam edeceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngörüyoruz. Şu anki ikinci el ve sıfır km araç dengesi çerçevesinde bundan sonra oluşacak olan pazar dinamikleri bu şekildedir. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır km hem de 2. el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir” yorumunda bulundu. Yalçın, 2. el araç fiyatlarının genel olarak ÖTV zammından etkilenmediğine dikkat çekerek, “Etkilenmemesinden kastımız fiyatlar durmadı veya düşmedi. O ilk psikolojik durum atlatıldıktan sonra da -ki o da bir hafta gibi kısa süre sürdü- fiyatlar artmaya devam etti” dedi. Yalçın, ayrıca, Cardata olarak pazar dinamikleri ve pazar araştırmaları sonucunda yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngördüklerini söyledi. 

Ayrıntılar otohavadis.com’da

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