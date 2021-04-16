50 milyon Euro’luk yatırım

Türkiye’de otomotiv tedarik sanayi temsilcilerinin faaliyet gösterdiği tek global kümelenme organizasyonu TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi), pandemi döneminde sektörün en büyük yatırımına ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda; otomotiv endüstrisinin lider üreticilerine yönelik; şasi aksamı, sıcak ve soğuk şekillendirilmiş gövde iskelet, metal dış görünüm parçaları ile bunlara ait kalıpların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Beyçelik Gestamp’ın 50 milyon Euro’luk yatırımla TOSB’da kuracağı yeni fabrika yatırımı için imzalar atıldı. Önümüzdeki yıl üretime geçmesi beklenen ve toplamda 70 bin metrekarelik alana kurulacak üretim tesisi, TOSB’da tek seferde yapılan en büyük kapalı alana sahip fabrika binası olmasıyla dikkat çekiyor. Beyçelik Gestamp’ın TOSB’daki ikinci fabrika yatırımı töreninde konuşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, TOSB’un pandemiye rağmen yeni bir yatırım ile atağa geçtiğini belirterek, “TOSB’da 70 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni üretim tesisi, 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Beyçelik Gestamp’ın yeni fabrikası, OSB’mizde tek seferde yapılan en büyük kapalı alana sahip fabrika binası olmasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca bu yatırım, pandemi döneminde sektörde yapılan en büyük yatırım. 2022 yılında üretime geçmesi planlanan yeni fabrika, Beyçelik Gestamp’ın TOSB içindeki ikinci büyük yatırımı olacak” dedi. İstanbul - Musa Aydın