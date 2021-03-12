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12 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Alpha Assistance Karsan ile anlaştı

12 Mart 2021, Cuma 18:10
Alpha Assistance, Türkiye’nin en büyük ticari araç üreticilerinden Karsan A.Ş.’nin 2021 yılı “Asistans” hizmetlerini vermek üzere anlaşma imzaladı.

Türk otomotiv sanayinde 50 yılı geride bırakan Karsan, dünyanın önde gelen otomotiv devleri için üretimden, toplu taşımacılık alanında kendi markaları ile özgün ürünlerini geliştiren, yaygın hizmet ağı ile pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdürüyor.

Üst düzeyde yeni çözümler

Alpha Assistance Genel Müdürü Özgür Tezer, tamamen yerli ve milli üreticisi olan Karsan’ın asistans hizmetlerini vermekten dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirtti. Tezer, sektöre 5 ay önce giriş yapan Alpha Assistance hizmetlerinin büyümeye başladığını da söyleyerek, “Bu anlaşma ve yaptığımız diğer anlaşmalar ile geleceğe güçlü mesajlar vermeye devam ediyoruz. Yenilikçi yaklaşımımız, hız ve müşteri konforu temalarımız ile Karsan ve diğer iş ortaklarımıza en üst düzeyde yeni çözümler sunacağız” diye konuştu.

İnovatif marka

İnovatif marka DNA’sı ve sürdürülebilir çözüm üretme misyonu ile Karsan, geleceğin ihtiyacı olan elektrikli araç teknolojisindeki yenilikleri yakından takip ederek çalışmalarına hızla devam ediyor ve her geçen gün ürün gamını zenginleştiriyor. Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Breda Menarinibus için 12-18 m. otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST‘in üretimini gerçekleştiriyor. Karsan ayrıca şehirlerin toplu taşımacılık sistemlerindeki değişen ihtiyaçlara çözüm olarak Karsan markalı 8 m. erişilebilir ATAK ve STAR otobüslerini üretiyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.

Etiketler: Alpha Assistance, Karsan, Özgür Tezer
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